Fix! Fernando Alonso trifft Zukunfts-Entscheidung

Rekordmann Fernando Alonso setzt seine Formel-1-Karriere bei Aston Martin fort und fährt auch in der kommenden Saison an der Seite von Lance Stroll. Das englische Krisenteam bestätigte vor dem Grand Prix von Bahrain in Malaysia an diesem Wochenende die Fahrerpaarung bestehend aus dem mittlerweile 45-jährigen Spanier und dem 27-Jährigen aus Kanada. Alonso wird 2027 seine 24. Saison bestreiten, mit 440 Grand Prix hat er mit Abstand die meisten Rennen aller Fahrer bestritten.
„Ich habe mir viel Zeit genommen, um diese Entscheidung zu treffen. Aber der Rennsport ist mein Leben und meine Leidenschaft. Ich weiß, dass ich immer noch die Geschwindigkeit und den Ehrgeiz habe, um auf höchstem Niveau konkurrenzfähig zu sein“, sagte der 32-malige Grand-Prix-Sieger Alonso, der 2001 sein Formel-1-Debüt bei Minardi gegeben hatte. „Ich habe mich langfristig für dieses Team entschieden und werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“ Der zweifache Weltmeister Alonso und Lance Stroll, Sohn von Teambesitzer Lawrence Stroll, gehen nun in ihre fünfte gemeinsame Saison bei Aston Martin.
Schwacher Honda-Motor
Aston Martin ist zwar hoch ambitioniert – fährt aber auch wegen des schwachen Honda-Antriebs nur hinterher. Alonso hat bisher alle drei Punkte des Rennstalls in dieser Saison geholt. In der Konstrukteurswertung ist Aston Martin Vorletzter vor dem noch punktlosen Neuling Cadillac.
„Wir sind hier, um zu gewinnen. Auch wenn unser kurzfristiger Fokus weiterhin darauf liegt, unsere Leistung zu verbessern, bin ich davon überzeugt, dass wir über die Weltklasse-Talente verfügen, die wir benötigen, um unsere langfristigen Ziele zu erreichen“, befand Lawrence Stroll.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.