Fix! Fernando Alonso trifft Zukunfts-Entscheidung

„Ich habe mir viel Zeit genommen, um diese Entscheidung zu treffen. Aber der Rennsport ist mein Leben und meine Leidenschaft. Ich weiß, dass ich immer noch die Geschwindigkeit und den Ehrgeiz habe, um auf höchstem Niveau konkurrenzfähig zu sein“, sagte der 32-malige Grand-Prix-Sieger Alonso, der 2001 sein Formel-1-Debüt bei Minardi gegeben hatte. „Ich habe mich langfristig für dieses Team entschieden und werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“ Der zweifache Weltmeister Alonso und Lance Stroll, Sohn von Teambesitzer Lawrence Stroll, gehen nun in ihre fünfte gemeinsame Saison bei Aston Martin.