Kritik an Neubestellung der Bildungsdirektorin

So unspektakulär der Prozess und die Entscheidung klingt, umso mehr haben diese beide Dinge politischen Zündstoff – auch in den Reihen der Kärntner Sozialdemokraten. Denn Landeshauptmann und Parteivorsitzender Daniel Fellner dürfte der bisherigen Bildungsdirektorin Isabella Penz – die klar der SP zuzuordnen ist – schon früh klargemacht haben, dass sie nicht wieder bestellt wird und den Posten räumen muss. Daher wechselte sie auch Anfang September bereits in die Kärntner Arbeiterkammer zurück.