312 km/h auf Autobahn!
Frankreich: Raser verliert Auto und Führerschein
Ein Porsche-Fahrer hat die französische Autobahn A40 in den Alpen in der Nacht auf den vergangenen Sonntag wohl mit einer Rennstrecke verwechselt. Trotz anderer Verkehrsteilnehmer bretterte der Raser mit sage und schreibe 312 km/h dahin.
Den französischen Beamten ist bei dem irren Tempo fast die Radarpistole aus den Händen gefallen. Als sie den Raser schließlich doch noch stoppen konnten, war die lebensgefährliche Spritztour sofort beendet.
Laut dem französischen Sender „Ici“ stammt der Temposünder aus der benachbarten Schweiz. Auf jeden Fall ist der Lenker sowohl seinen Führerschein als auch sein Auto weg. Dieses wurde abgeschleppt (siehe Bild oben). Als Sicherheitsleistung mussten 1500 Euro hinterlegt werden.
Polizei: „Leichtsinn? Adrenalinsucht?“
Demnächst kommt es auch noch zu einem Prozess, indem bis zu drei Monate Haft drohen. Die Polizisten schrieben nach dem Einsatz auf Facebook: „Leichtsinn? Adrenalinsucht? Das spielt keine Rolle. Die Folgen sind jedenfalls sehr real.“
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