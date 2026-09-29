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312 km/h auf Autobahn!

Frankreich: Raser verliert Auto und Führerschein

Ausland
29.09.2026 14:42
Die Polizei postete auf Facebook ein Foto vom Abtransport des Porsche.
Die Polizei postete auf Facebook ein Foto vom Abtransport des Porsche.(Bild: Facebook/Gendarmerie de la Haute-Savoie)
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Von Kronen Zeitung und krone.at

Ein Porsche-Fahrer hat die französische Autobahn A40 in den Alpen in der Nacht auf den vergangenen Sonntag wohl mit einer Rennstrecke verwechselt. Trotz anderer Verkehrsteilnehmer bretterte der Raser mit sage und schreibe 312 km/h dahin.

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Den französischen Beamten ist bei dem irren Tempo fast die Radarpistole aus den Händen gefallen. Als sie den Raser schließlich doch noch stoppen konnten, war die lebensgefährliche Spritztour sofort beendet.

Laut dem französischen Sender „Ici“ stammt der Temposünder aus der benachbarten Schweiz. Auf jeden Fall ist der Lenker sowohl seinen Führerschein als auch sein Auto weg. Dieses wurde abgeschleppt (siehe Bild oben). Als Sicherheitsleistung mussten 1500 Euro hinterlegt werden.

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