Gewalt: Jeder dritte Zugbegleiter wird attackiert

Hohe Belastung und Gewalt im Arbeitsalltag

Jeder Fünfte möchte den Beruf in fünf Jahren nicht mehr ausüben. Ein Drittel erlebt während der Fahrt starke Stresssituationen. 87 Prozent nennen Fahrgäste als Hauptgrund für den Stress. Und für 74 Prozent ist es zudem besonders stressig, Konfliktsituationen alleine bewältigen zu müssen.