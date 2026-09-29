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Angriffe nehmen zu

Von Piraten gekapert: Tanker nach Monaten befreit

Ausland
29.09.2026 14:25
Ein Pirat an der somalischen Küste (Symbolbild)
Ein Pirat an der somalischen Küste (Symbolbild)(Bild: APA/AFP)
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Von krone.at

Ende April haben Piraten einen Öltanker vor der somalischen Küste gekapert – erst jetzt konnte die Mannschaft aus den Fängen der Bewaffneten befreien. Die Täter hatten zuvor Lösegeld in Millionenhöhe verlangt. 

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Die Honour 25 hatte 17 Besatzungsmitglieder an Bord, als sie etwa 30 Seemeilen von der Küste entfernt von sechs Piraten überfallen wurde. Das Schiff war auf dem Weg in die somalische Hauptstadt Mogadischu gewesen. Später kamen noch fünf weitere bewaffnete Männer an Bord. Der Frachter hatte 18.500 Barrel Öl geladen.

Nach Angaben eines Regierungssprechers wurden bei der Befreiung durch Sicherheitskräfte der somalischen Region Puntland mehrere Piraten festgenommen. Einige erlitten beim Schusswechsel mit den Sicherheitskräften Verletzungen, hieß es. Berichten zufolge hatten die Piraten drei Millionen US-Dollar Lösegeld für Schiff, Ladung und Besatzung gefordert.

Die maritimen Sicherheitskräfte verkündeten ihren Erfolg gegen die Piraten auch in sozialen Medien:

Weiteres Schiff gegen Lösegeld befreit
Erst Mitte September war ein weiteres gekapertes Schiff gegen ein Lösegeld aus der Gewalt von Piraten befreit worden. Dabei handelte es sich um die MV Sward, die ebenfalls im April gekapert worden war. Nach der Zahlung des Lösegelds waren die Piraten an Land gegangen und in Fahrzeuge gestiegen, die bereits auf die Täter gewartet hätten. Wie hoch die ausgezahlte Geldsumme war, wurde nicht bekannt gegeben. 

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