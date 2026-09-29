Von Piraten gekapert: Tanker nach Monaten befreit

Weiteres Schiff gegen Lösegeld befreit

Erst Mitte September war ein weiteres gekapertes Schiff gegen ein Lösegeld aus der Gewalt von Piraten befreit worden. Dabei handelte es sich um die MV Sward, die ebenfalls im April gekapert worden war. Nach der Zahlung des Lösegelds waren die Piraten an Land gegangen und in Fahrzeuge gestiegen, die bereits auf die Täter gewartet hätten. Wie hoch die ausgezahlte Geldsumme war, wurde nicht bekannt gegeben.