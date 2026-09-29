Angriffe nehmen zu
Von Piraten gekapert: Tanker nach Monaten befreit
Ende April haben Piraten einen Öltanker vor der somalischen Küste gekapert – erst jetzt konnte die Mannschaft aus den Fängen der Bewaffneten befreien. Die Täter hatten zuvor Lösegeld in Millionenhöhe verlangt.
Die Honour 25 hatte 17 Besatzungsmitglieder an Bord, als sie etwa 30 Seemeilen von der Küste entfernt von sechs Piraten überfallen wurde. Das Schiff war auf dem Weg in die somalische Hauptstadt Mogadischu gewesen. Später kamen noch fünf weitere bewaffnete Männer an Bord. Der Frachter hatte 18.500 Barrel Öl geladen.
Nach Angaben eines Regierungssprechers wurden bei der Befreiung durch Sicherheitskräfte der somalischen Region Puntland mehrere Piraten festgenommen. Einige erlitten beim Schusswechsel mit den Sicherheitskräften Verletzungen, hieß es. Berichten zufolge hatten die Piraten drei Millionen US-Dollar Lösegeld für Schiff, Ladung und Besatzung gefordert.
Die maritimen Sicherheitskräfte verkündeten ihren Erfolg gegen die Piraten auch in sozialen Medien:
Weiteres Schiff gegen Lösegeld befreit
Erst Mitte September war ein weiteres gekapertes Schiff gegen ein Lösegeld aus der Gewalt von Piraten befreit worden. Dabei handelte es sich um die MV Sward, die ebenfalls im April gekapert worden war. Nach der Zahlung des Lösegelds waren die Piraten an Land gegangen und in Fahrzeuge gestiegen, die bereits auf die Täter gewartet hätten. Wie hoch die ausgezahlte Geldsumme war, wurde nicht bekannt gegeben.
Seit April steigt die Gefahr durch Piraten
In den 2000er-Jahren waren Piratenangriffe vor Somalia weit verbreitet und erreichten 2011 mit rund 200 registrierten Attacken einen Höhepunkt. Internationale Marineeinsätze und neue Schutzmaßnahmen der Reedereien ließen die Zahl danach stark sinken. Seit April häufen sich die Überfälle jedoch wieder. Die Gewässer am Horn von Afrika liegen an wichtigen Routen des internationalen Schiffsverkehrs.
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