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Die Platte dreht sich

Vinyl-Hype: Frische Liebe für das schwarze Gold

Musik
04.10.2026 14:57
Constanze Baumfrisch in ihrer stilvoll eingerichteten Wohnung, in der das bewusste Musikhören ...
Constanze Baumfrisch in ihrer stilvoll eingerichteten Wohnung, in der das bewusste Musikhören zum guten Ton gehört.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Vinyl ist chic – das gilt nicht nur für Musikenthusiasten und -sammler. Seit geraumer Zeit feiert die Schallplatte ein Revival und häuft sich wieder in den Wohnungen verschiedener Klang-Connaisseure. Ein Wiener Streifzug auf der Suche nach dem Glück in Scheibenform.

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kmm

Sanft und bedächtig zieht Constanze Baumfrisch die abgegriffene Plattenhülle aus dem antiken Kästchen. Früher hat sie ihre Sammlung nach Stimmungen sortiert, wie sie uns beim Besuch in ihrer Wohnung im 15. Wiener Gemeindebezirk erklärt, mittlerweile sind die Schallplatten alphabetisch gereiht, weil man bei rund 180 Stück so doch leichter jene findet, die man zu einer guten Tasse Kaffee und mit hochgelagerten Füßen nach einem anstrengenden Tag auf den Player legt, bevor die Rille aufsetzt und es knistert.

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