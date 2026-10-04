Vinyl-Hype: Frische Liebe für das schwarze Gold

Sanft und bedächtig zieht Constanze Baumfrisch die abgegriffene Plattenhülle aus dem antiken Kästchen. Früher hat sie ihre Sammlung nach Stimmungen sortiert, wie sie uns beim Besuch in ihrer Wohnung im 15. Wiener Gemeindebezirk erklärt, mittlerweile sind die Schallplatten alphabetisch gereiht, weil man bei rund 180 Stück so doch leichter jene findet, die man zu einer guten Tasse Kaffee und mit hochgelagerten Füßen nach einem anstrengenden Tag auf den Player legt, bevor die Rille aufsetzt und es knistert.