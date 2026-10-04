Vinyl-Hype: Frische Liebe für das schwarze Gold

Vinyl ist chic – das gilt nicht nur für Musikenthusiasten und -sammler. Seit geraumer Zeit feiert die Schallplatte ein Revival und häuft sich wieder in den Wohnungen verschiedener Klang-Connaisseure. Ein Wiener Streifzug auf der Suche nach dem Glück in Scheibenform.
Sanft und bedächtig zieht Constanze Baumfrisch die abgegriffene Plattenhülle aus dem antiken Kästchen. Früher hat sie ihre Sammlung nach Stimmungen sortiert, wie sie uns beim Besuch in ihrer Wohnung im 15. Wiener Gemeindebezirk erklärt, mittlerweile sind die Schallplatten alphabetisch gereiht, weil man bei rund 180 Stück so doch leichter jene findet, die man zu einer guten Tasse Kaffee und mit hochgelagerten Füßen nach einem anstrengenden Tag auf den Player legt, bevor die Rille aufsetzt und es knistert.
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