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Fallen und trudeln | Zeiler oder Babler?

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(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Fallen und trudeln. Die SPÖ befindet sich seit vielen Monaten im so gut wie geradlinigen freien Fall nach unten. Doch jetzt kommt ein Drehmoment, man könnte es auch Schleudermoment nennen, hinzu: Seit Medienmanager Gerhard Zeiler via „Krone“ bekannt gab, er würde die Parteiführung übernehmen, trudelt die einstige Kanzlerpartei ganz gefährlich. Nach wie vor vermeiden es alle mehr oder weniger wichtigen Parteigranden, sich aus der Deckung zu wagen. Dabei scheint ein Konsens zu gelten: Babler muss weg. Aber auch: Zeiler muss nicht her. Also: wer?

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Zeiler oder Babler? Ein wenig aus der Deckung, wenn auch nicht allzu gefährlich weit, wagte sich der neue Kärntner SPÖ-Chef und Landeshauptmann Daniel Fellner. Montag Nachmittag beschloss der Landesparteivorstand der Kärntner SPÖ, ein „gemeinsames Arbeitsgespräch aller neun Landesparteivorsitzenden“ vor der nächsten Sitzung des Bundesparteivorstandes einzufordern. Es gelte, eine lange Phase der Unklarheit zu vermeiden. Verlangt wird auch ein verbindlicher Zeitplan, um der Partei rasch Klarheit zu verschaffen. Wichtigste Frage für Fellner & Co: Wie wird die SPÖ wieder deutlich stärker? Genau das ist es, was sich nicht nur die Sozialdemokraten fragen. Übrigens vermeiden es die Kärntner Roten, sich für Babler oder Zeiler zu positionieren…

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