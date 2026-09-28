Fallen und trudeln | Zeiler oder Babler?

Zeiler oder Babler? Ein wenig aus der Deckung, wenn auch nicht allzu gefährlich weit, wagte sich der neue Kärntner SPÖ-Chef und Landeshauptmann Daniel Fellner. Montag Nachmittag beschloss der Landesparteivorstand der Kärntner SPÖ, ein „gemeinsames Arbeitsgespräch aller neun Landesparteivorsitzenden“ vor der nächsten Sitzung des Bundesparteivorstandes einzufordern. Es gelte, eine lange Phase der Unklarheit zu vermeiden. Verlangt wird auch ein verbindlicher Zeitplan, um der Partei rasch Klarheit zu verschaffen. Wichtigste Frage für Fellner & Co: Wie wird die SPÖ wieder deutlich stärker? Genau das ist es, was sich nicht nur die Sozialdemokraten fragen. Übrigens vermeiden es die Kärntner Roten, sich für Babler oder Zeiler zu positionieren…