Kampfpiloten sollen künftig für die AUA fliegen

Was in anderen Ländern wie Norwegen bereits Realität ist, bahnt sich auch in Österreich an: Die Luftstreitkräfte des Bundesheers und Austrian Airlines starten ein gemeinsames Pilotprojekt. Dabei sollen Bundesheer-Piloten jeweils ein halbes Jahr für Austrian Airlines im Passagierverkehr und ein halbes Jahr für das Bundesheer im militärischen Flugbetrieb tätig sein. Zwei Militärpiloten starten im Herbst 2026 mit der Umsetzung des Projekts. Sie sollen erste Erfahrungen sammeln und die praktische Umsetzung des Modells erproben.
Mit heute, Montag, haben erstmals zwei Bundesheerpiloten – ein Hubschrauberpilot und ein Jetpilot – ihre Typenschulung auf dem Airbus A320 bei Austrian Airlines begonnen. Ziel der Kooperation ist es, die erfahrenen Militärpiloten längerfristig für die Luftstreitkräfte des Bundesheers zu halten. Bislang können Piloten nach Ablauf ihrer mindestens achtjährigen Verpflichtungszeit aus dem Bundesheer ausscheiden und in die zivile Luftfahrt wechseln. Durch die Zusammenarbeit mit Austrian Airlines sollen sie künftig weitere zehn Jahre zumindest jeweils sechs Monate pro Jahr für das Bundesheer fliegen.
„Sharing-Modell“ in Spitzenzeiten
Dadurch bleiben das Wissen und die Fähigkeiten der umfassend ausgebildeten Militäreinsatzpiloten längerfristig erhalten. Gleichzeitig soll die Kooperation den Aufbau von Milizpiloten ermöglichen. Austrian Airlines kann mit dem sogenannten „Sharing-Modell“ wiederum Personalengpässe und Spitzenzeiten im Flugbetrieb besser abdecken.
Die grundlegende Befähigung zum Fliegen von Flächenflugzeugen sowie die dafür erforderlichen Lizenzen erwerben die Militärpiloten bereits während ihrer fliegerischen Grundausbildung. Für den Einsatz im zivilen Linienflugbetrieb ist daher im Wesentlichen noch die entsprechende Typenschulung erforderlich. Diese soll im Sommer 2027 abgeschlossen sein. Anschließend sollen die beiden Piloten im Linienbetrieb von Austrian Airlines eingesetzt werden. Ab 2028 ist die Teilzeitanstellung bei Bundesheer und Austrian Airlines vorgesehen.
Alle sechs Monate Wechsel
Geplant ist, dass die Piloten von November bis April beim Bundesheer und von Mai bis Oktober bei Austrian Airlines im Cockpit sitzen. Nach der ersten Saison wird das Pilotprojekt durch die Luftstreitkräfte des Bundesheers evaluiert, um die Erfahrungen auszuwerten und die weitere Umsetzung zu beurteilen.
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