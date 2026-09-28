Kampfpiloten sollen künftig für die AUA fliegen

Mit heute, Montag, haben erstmals zwei Bundesheerpiloten – ein Hubschrauberpilot und ein Jetpilot – ihre Typenschulung auf dem Airbus A320 bei Austrian Airlines begonnen. Ziel der Kooperation ist es, die erfahrenen Militärpiloten längerfristig für die Luftstreitkräfte des Bundesheers zu halten. Bislang können Piloten nach Ablauf ihrer mindestens achtjährigen Verpflichtungszeit aus dem Bundesheer ausscheiden und in die zivile Luftfahrt wechseln. Durch die Zusammenarbeit mit Austrian Airlines sollen sie künftig weitere zehn Jahre zumindest jeweils sechs Monate pro Jahr für das Bundesheer fliegen.