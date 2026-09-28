Hier gibt‘s bald neue Graffiti-Wände in Wien

Die Stadt Wien bekommt neue Graffiti-Flächen. An sechs Standorten kann künftig legal gesprayt werden. Dazu zählen etwa Wände auf dem Karlsplatz und auf der Donauinsel.
Seit 2005 wird durch die „Wienerwände“ ein legaler Rahmen für Graffiti geschaffen. Jetzt baut die Stadt das Angebot weiter aus. Jugendliche unter 20 wünschen sich mehr Freiflächen, um sich legal künstlerisch auszudrücken und ihre Ideen zu zeigen. Dieser Wunsch werde ihnen nun erfüllt, so Claudia Regan, Leiterin der „WienXtra“-Jugendinfo gegenüber dem ORF Wien.
Karlsplatz, Donauinsel, Gemeindebauten
Seit vergangenem Jahr liegen die „Wienerwände“ in der Verantwortung von „WienXtra“. Derzeit gibt es insgesamt 23 legale Wände. Mit der Erweiterung kommen sechs neue Standorte dazu, unter anderem auf dem Karlsplatz, auf der Donauinsel, sowie in zwei Gemeindebauten. Alle offiziell freigegebenen „Wienerwände“ werden mit einem Taubensymbol gekennzeichnet und im Stadtplan der Stadt Wien veröffentlicht.
Sorgsamer Umgang mit Flächen
Die ausgewiesenen Flächen können kostenlos genutzt werden, auch eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Ältere Werke dürfen übermalt werden – unter Rücksichtnahme auf die Arbeiten anderer. Diskriminierende oder verhetzende Inhalte sowie kommerzielle Werbung sind verboten. Spraydosen müssen selbst mitgebracht und nach dem Sprayen wieder entsorgt werden.
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