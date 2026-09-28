Hier gibt‘s bald neue Graffiti-Wände in Wien

Karlsplatz, Donauinsel, Gemeindebauten

Seit vergangenem Jahr liegen die „Wienerwände“ in der Verantwortung von „WienXtra“. Derzeit gibt es insgesamt 23 legale Wände. Mit der Erweiterung kommen sechs neue Standorte dazu, unter anderem auf dem Karlsplatz, auf der Donauinsel, sowie in zwei Gemeindebauten. Alle offiziell freigegebenen „Wienerwände“ werden mit einem Taubensymbol gekennzeichnet und im Stadtplan der Stadt Wien veröffentlicht.