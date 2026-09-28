West-Nil-Fieber: Heuer sieben Fälle in Österreich

Spätfolgen nur in seltenen Fällen

Das West-Nil-Virus wird laut dem deutschen Robert Koch-Institut (RKI) hauptsächlich von Gelsen zwischen wild lebenden Vögeln übertragen. Die Stechmücken können aber auch Menschen und andere Säugetiere infizieren. Etwa 20 Prozent der Menschen, die sich mit dem West-Nil-Virus anstecken, entwickeln West-Nil-Fieber – eine fieberhafte, grippeähnliche Erkrankung. Nur etwa jede 100. infizierte Person erkrankt schwer. Das West-Nil-Fieber heile in der Regel komplikationslos aus, so das RKI, nur bei schwer erkrankten Patienten seien Spätfolgen relativ häufig.