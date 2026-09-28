Historische DFB-Pleite: Weltmeister schlägt Alarm

Frust bei unseren Nachbarn! Erstmals überhaupt verlor die deutsche Nationalmannschaft gegen Griechenland. Nach der historischen 0:1-Pleite in der Nations League am Sonntag schlägt Weltmeister Bastian Schweinsteiger Alarm.
„Wir sind keine Topmannschaft mehr. Wir sind im Mittelmaß angekommen. Wir haben nicht diese Spieler mehr, die den Unterschied ausmachen“, sagte der 42-jährige ARD-Experte nach dem enttäuschenden Heimdebüt des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp. Zudem kritisierte Schweinsteiger den sportlichen Zustand der deutschen Nationalmannschaft.
Klopps Strategie hält der frühere Profi des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft dennoch für richtig. „Es ist richtig, sich alle mal anzuschauen, die infrage kommen können, um eine Mannschaft zu entwickeln, die den Jürgen-Klopp-Fußball spielen wird“, sagte Schweinsteiger. „Den werden wir hoffentlich im November sehen. Jetzt ist es reine Testerei.“
Das größte Problem
Als größtes Problem nimmt Schweinsteiger aktuell den Spielaufbau wahr. „Wenn wir von hinten herausspielen müssen, ist der Einzige, der kreative Pässe spielen kann, Kimmich. Das ist der Einzige“, sagte er. „Wenn der nicht da ist, dann wird es schwierig.“ Es schrillen die Alarmglocken!
Nun muss ein Sieg her
Mit einem Punkt liegt die DFB-Auswahl in Gruppe 2 der Liga A nach einem Drittel der Vorrunde auf dem dritten Platz. Tabellenführer Griechenland ist nach zwei Siegen schon fünf Zähler voraus. Die Niederlande haben als erster Verfolger auch schon vier Punkte und damit drei mehr als Deutschland. Der nächste Gegner Serbien ist ohne Zähler Schlusslicht. Am Donnerstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) muss nun ein Sieg her ...
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