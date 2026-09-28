Historische DFB-Pleite: Weltmeister schlägt Alarm

Nun muss ein Sieg her

Mit einem Punkt liegt die DFB-Auswahl in Gruppe 2 der Liga A nach einem Drittel der Vorrunde auf dem dritten Platz. Tabellenführer Griechenland ist nach zwei Siegen schon fünf Zähler voraus. Die Niederlande haben als erster Verfolger auch schon vier Punkte und damit drei mehr als Deutschland. Der nächste Gegner Serbien ist ohne Zähler Schlusslicht. Am Donnerstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) muss nun ein Sieg her ...