„Aufregende Wochen“: ÖFB-Kicker nicht zu stoppen

Der Niederösterreicher sprach nach der Partie im Wiener Happel-Stadion von einem „besonderen Tag“ und einem „guten Gefühl“. Zudem wies Affengruber darauf hin, dass das ÖFB-Team trotz der vielen personellen Veränderungen eine starke Leistung abgeliefert habe. „Es sind viele neue Gesichter dabei, es haben viele ihr Startelf-Debüt gemacht, aber ich glaube, es hat funktioniert. Am Platz hat man gesehen, dass wir uns gegenseitig vertrauen, dass wir uns gegenseitig helfen. Und nur so kannst du Spiele gewinnen.“