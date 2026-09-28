Formel-1-Wirbel: Sogar Politiker schaltet sich ein

Aufregung in der Formel 1: Nachdem Weltmeister Lando Norris eine Rennsperre für Franco Colapinto gefordert hatte, schaltet sich nun auch ein Politiker ein.
Doch der Reihe nach! Als der Grand Prix in Baku am Samstag nach einer Safety-Car-Phase in der 36. Runde wieder freigegeben wurde, verursachte Franco Colapinto durch einen Verbremser eine Kettenreaktion. Der Argentinier krachte in den Alpine seines Teamkollegen Pierre Gasly, der wiederum Lando Norris in die Streckenbegrenzung schob. Für das Trio war das Rennen zu Ende.
Nach seinem unverschuldeten Aus war Norris richtig angefressen. Der McLaren-Pilot forderte anschließend eine Rennstrafe für Colapinto. „Die FIA sollte strenger vorgehen und für solche Vorfälle Startverbote verhängen“, meinte Norris. „Das ist leichtsinnig von den Leuten. Es kostet eine Menge Geld. Alle meine Teile sind jetzt Müll, also sollten die Leute für diese Art von Fahrweise gesperrt werden.“
Worte, die für Aufsehen sorgen. Der argentinische Außenminister Pablo Quirno schießt gegen Norris und postet ein Foto via Twitter. Dieses zeigt die Kollision von Norris mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri beim Grand Prix von Kanada 2025. „Sicher hat Lando Norris auch eine Strafe für den Fahrer gefordert, der beim Grand Prix von Kanada 2025 mit Oscar Piastri kollidiert ist. Ach, stimmt, hat er nicht“, stichelt Quirno.
Entschuldigung und Strafversetzung
Fest steht: Colapinto entschuldigte sich bereits für seinen folgenschweren Fehler. „Es tut mir für alle leid. Es war ein riesiger Fehler. Die Bremsen haben blockiert, und dann habe ich die Kontrolle verloren“, sagte der Argentinier, der im Rennen mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegt wurde. Da er den Grand Prix aber nicht fortsetzen konnte, wurde er nach Angaben der Rennkommissare mit einer Strafversetzung von fünf Plätzen für das nächste Rennen in einer Woche in Malaysia belegt.
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