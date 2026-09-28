Formel-1-Wirbel: Sogar Politiker schaltet sich ein

Entschuldigung und Strafversetzung

Fest steht: Colapinto entschuldigte sich bereits für seinen folgenschweren Fehler. „Es tut mir für alle leid. Es war ein riesiger Fehler. Die Bremsen haben blockiert, und dann habe ich die Kontrolle verloren“, sagte der Argentinier, der im Rennen mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegt wurde. Da er den Grand Prix aber nicht fortsetzen konnte, wurde er nach Angaben der Rennkommissare mit einer Strafversetzung von fünf Plätzen für das nächste Rennen in einer Woche in Malaysia belegt.