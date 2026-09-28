Mann trinkt Kratom-Tee und erleidet Herzstillstand

Warnung auch von deutschen Behörden

Kratom-Tee wird oft aus Pulver der Blätter des südostasiatischen Kratom-Baums zubereitet. Anfang Juli 2025 hieß es vom deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte unter anderem: „Das Bundesinstitut (...) warnt Patientinnen und Patienten vor der Anwendung von Kratom zu medizinischen Zwecken. (...) Die Sicherheit und die Wirksamkeit von Kratom sind bisher nicht ausreichend geprüft. Kratom wird im Internet als pflanzliches Mittel gegen Schmerzen, Entzündungen, Husten, Angst, Depressionen und weitere Krankheiten beworben.“