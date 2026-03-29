Wiens bekanntestes „Geisterhaus“ wird bemalt

Eines der größten Stadtentwicklungsgebiete im Nordwesten der Stadt

Mit der Eröffnung am 7. Mai soll dann auch ein großes Beteiligungsverfahren für den neuen Stadtteil eingeläutet werden. Interessierte können ab dann ihre Ideen und Vorschläge einbringen. Das Gebiet Muthgasse ist derzeit eines der größten Stadtentwicklungsgebiete im Nordwesten der Stadt, und das Potenzial ist enorm. In den letzten Jahren sind hier viele neue Gebäude und Betriebe entstanden. So werden gerade mehr als 300 neue Wohnungen gebaut.