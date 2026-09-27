Erste Schritte Richtung mehr Transparenz am Teller

„Mehr Transparenz am Teller ist seit Jahren eine Forderung der ‚Krone‘“, sagt Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner. „Dass sich die beiden Kammern nun gemeinsam auf den Weg machen und dabei auch die Gastronomie mitnehmen wollen, ist deshalb ein wichtiges und begrüßenswertes Signal.“ Am Ende soll erstmals eine flächendeckende und einheitliche Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie möglich werden.