Große Brandübung in der Csello Mühle

Zusammenarbeit gefragt

Gefragt war die Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehren sowie die Koordination zahlreicher Atemschutztrupps – und das unter Zeitdruck. Zur Bewältigung der umfangreichen Lage wurden mehrere Einsatzabschnitte eingerichtet. Neben dem Abschnitt Brandbekämpfung wurde ein eigener Abschnitt für die Wasserversorgung aufgebaut. Die Feuerwehr Rust unterstützte die Einsatzleitung mit ihrem Einsatzleitfahrzeug sowie einer Drohne zur Lageerkundung aus der Luft. Die Teleskopmastbühne der Feuerwehr Eisenstadt kam zur Brandbekämpfung im Dachbereich zum Einsatz.