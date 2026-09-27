Große Brandübung in der Csello Mühle

Ein Großaufgebot gab es zuletzt bei der Csello Mühle in Oslip: Sieben Feuerwehren waren mit 110 Feuerwehrmitgliedern und 18 Fahrzeugen bei dem Veranstaltungszentrum im Einsatz.
Annahme war ein Küchenbrand, der sich schnell auf das Obergeschoss und das Dach ausbreitete. Gleichzeitig wurden mehrere Personen vermisst, weitere Menschen waren im Obergeschoss gefangen und mussten gerettet werden. Für die Einsatzkräfte keine leichte Aufgabe.
Zusammenarbeit gefragt
Gefragt war die Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehren sowie die Koordination zahlreicher Atemschutztrupps – und das unter Zeitdruck. Zur Bewältigung der umfangreichen Lage wurden mehrere Einsatzabschnitte eingerichtet. Neben dem Abschnitt Brandbekämpfung wurde ein eigener Abschnitt für die Wasserversorgung aufgebaut. Die Feuerwehr Rust unterstützte die Einsatzleitung mit ihrem Einsatzleitfahrzeug sowie einer Drohne zur Lageerkundung aus der Luft. Die Teleskopmastbühne der Feuerwehr Eisenstadt kam zur Brandbekämpfung im Dachbereich zum Einsatz.
Übungsziele erreicht
Durch die kluge Organisation und das richtige Vorgehen konnten alle Übungsziele erreicht und sämtliche Personen gerettet werden. Die Übungsleitung zeigte sich zufrieden: Das zeigt, dass die Kameraden auch für einen tatsächlichen Ernstfall gerüstet sind.
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