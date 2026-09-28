Hunde-Gackerl: Wer nicht wegräumt, wird gestraft

Strenge Regeln gelten künftig für Hundebesitzer in Oberwart: Aufgrund einer neuen Verordnung dürfen die Vierbeiner nicht mehr auf bestimmte Plätze und auch das Aufsammeln der Hunde-Gackerl soll strenger kontrolliert werden. Wer sich nicht daran hält, muss fortan mit Strafen rechnen.
Hundebesitzer haben dafür zu sorgen, dass Gehwege, Grünanlagen und ähnlich frequentierte Plätze frei von Hinterlassenschaften bleiben. Verunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen. Laut Bürgermeister Georg Rosner ist das Thema zwar kein größeres Problem als anderswo. Man wolle mit der neuen Verordnung aber auch wieder mehr sensibilisieren. Oberwart verfüge über viele Hundestationen, bei denen Sackerl entnommen werden können. Es gebe jedoch Tierbesitzer, welche sich nicht um die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner kümmern würden.
Motivieren für mehr Sauberkeit
Diese wolle man „motivieren“, mehr Verantwortungsbewusstsein zu zeigen. Die „Braven“ würde man ohnehin nicht bestrafen. Gerade in Wohngegenden wolle man verstärkt auf Sauberkeit achten. Von der Verordnung sollen auch die Gemeindearbeiter profitieren, welche je die (verschmutzten) Grünflächen mähen müssen.
Keine Hunde am Spielplatz
Nicht mehr erlaubt sind Hunde künftig zudem auf Friedhöfen, Spiel- und Sportplätzen sowie im Schul- und Kindergartenareal. In bestimmten Friedhöfen seien die Fellnasen schon in der Vergangenheit nicht gestattet gewesen, erklärt Rosner, der auch selbst einen Hund hat. Bei Spielplätzen sei es eine Frage der Hygiene.
Security-Mitarbeiter sollen strafen dürfen
Damit die neuen Regeln eingehalten werden, sind Strafen vorgesehen, die Höhe steht noch nicht genau fest. Diese könnten in Zukunft vielleicht sogar direkt vor Ort ausgestellt werden. Die Stadt ist mit der Behörde im Gespräch, dass jene Security-Firma, welche derzeit die Parkraumüberwachung macht, auch die Befugnis erhält, Hunde-Gackerl-Sünder zu strafen.
Widerstand von Tierbesitzern erwartet Rosner nicht: „Für richtige Tierfreunde ist das keine Einschränkung, die halten sich ohnehin an die Regeln.“
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