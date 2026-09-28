Hunde-Gackerl: Wer nicht wegräumt, wird gestraft

Hundebesitzer haben dafür zu sorgen, dass Gehwege, Grünanlagen und ähnlich frequentierte Plätze frei von Hinterlassenschaften bleiben. Verunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen. Laut Bürgermeister Georg Rosner ist das Thema zwar kein größeres Problem als anderswo. Man wolle mit der neuen Verordnung aber auch wieder mehr sensibilisieren. Oberwart verfüge über viele Hundestationen, bei denen Sackerl entnommen werden können. Es gebe jedoch Tierbesitzer, welche sich nicht um die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner kümmern würden.