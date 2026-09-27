Auto kaputt: Rentnerin ohne Führerschein am Steuer

Pensionistin gestoppt

Für Kopfschütteln sorgte eine 79-jährige Frau in Oberpullendorf. Die Rentnerin saß am Steuer eines desolaten Pkw. Doch nicht nur das Auto wies eine ganze Reihe an technischen Mängel auf, auch der Führerschein war der betagten Lenkerin schon vor längerer Zeit rechtskräftig entzogen worden. Wegen Gefahr im Verzug musste die Polizei die Kennzeichen abmontieren. Mehrere Anzeigen ergingen an die Bezirkshauptmannschaft.