Auto kaputt: Rentnerin ohne Führerschein am Steuer

Eine ganze Serie an Verstößen geht auf das Konto einer Rentnerin aus dem Burgenland. Ihr Pkw strotzte vor Mängeln und sie hätte gar nicht am Steuer sitzen dürfen.
Mehr als 80 Beamte der Landesverkehrsabteilung sowie der Bezirks- und Stadtpolizeikommanden führten am vergangenen Wochenende landesweit 1400 Kontrollen durch. Vor allem Trunkenheit am Steuer und Raserei standen im Fokus der Exekutive.
1,88 Promille intus
Bei 865 Alkomat- und Alkohol-Vortests hatten sechs Autofahrer mehr als 0,5 Promille, 13 Lenker sogar mehr als 0,8. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 35-Jähriger, der mit 1,88 Promille im Blut im Bezirk Neusiedl am See aus dem Verkehr gezogen wurde. Weitere zwei Autofahrer waren durch Drogenkonsum aufgefallen.
Pensionistin gestoppt
Für Kopfschütteln sorgte eine 79-jährige Frau in Oberpullendorf. Die Rentnerin saß am Steuer eines desolaten Pkw. Doch nicht nur das Auto wies eine ganze Reihe an technischen Mängel auf, auch der Führerschein war der betagten Lenkerin schon vor längerer Zeit rechtskräftig entzogen worden. Wegen Gefahr im Verzug musste die Polizei die Kennzeichen abmontieren. Mehrere Anzeigen ergingen an die Bezirkshauptmannschaft.
Zu schnell unterwegs
Mit einer saftigen Geldbuße muss ein Raser rechnen, der auf der B 50 zwischen Oberwart und Kemeten mit 157 km/h geblitzt wurde. Tempo 100 war das erlaubte Limit. Zu stoppen war der Autofahrer nicht, der Strafe entgeht er dennoch keinesfalls. Die Behörde ist bereits eingeschaltet.
Viel zu schnell unterwegs war ebenso eine Lenkerin im Stadtgebiet Oberwart. Statt der erlaubten 50 km/h stellte die Polizei nach Abzug der Messtoleranz immerhin noch 93 km/h fest. An Ort und Stelle musste die 47-Jährige ihren Führerschein abgeben.
Ein gleichaltriger Autofahrer donnerte auf der A 4 in Fahrtrichtung Wien bei einem 60-km/h-Tempolimit mit 118 km/h an den Inspektoren vorbei. Schein weg, Anzeige bei der BH Neusiedl!
Viele Strafen verhängt
Das Fazit des landesweiten Planquadrats: mehr als 230 Anzeigen aller Art wie etwa Telefonieren am Steuer, 257 Organstrafverfügungen, 236 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen und 15 Führerscheinabnahmen!
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