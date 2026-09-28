Auch zum Wochenstart macht der Herbst Pause

September geht in sein heißes Finale

Laut Prognose dürfte sich daran auch so schnell nichts gravierend ändern – im Gegenteil: Am Dienstag dürften die Temperaturen sogar auf bis zu 29 Grad ansteigen. Ein nachhaltiger Temperatursturz ist vorerst nicht in Sicht. Etwas unbeständiger und kühler könnte es hin zum Wochenende werden, wobei die Prognosen noch etwas unsicher sind. Ein eklatanter Wetterumschwung zeichnet sich vorerst aber nicht ab.