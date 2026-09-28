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Sonnig und mild

Auch zum Wochenstart macht der Herbst Pause

Österreich
28.09.2026 05:00
Der Start in die neue Woche wird sonnig und mild.
Der Start in die neue Woche wird sonnig und mild.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenig umgewöhnen müssen wir uns zum Start der neuen Woche. Nach einem sonnigen und ausgesprochen milden Wochenende zeigt sich auch der Montag von seiner freundlichen Seite. Die Sonne bleibt der Protagonist. 

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Letzte Nebelfelder lösen sich im Laufe des Morgens und Vormittages auf, danach macht sich am Himmel wieder die Sonne breit. Einige wenige Wolken trüben den Sonnenschein vorerst kaum. Mit Niederschlag muss im Großteil Österreichs nicht gerechnet werden. 

Am ehesten steigt die Chance auf ein paar Regentropfen im südlichen Alpenraum.

Warm und sonnig
Nach einem frischen Start in den Morgen mit Werten zwischen 4 und 12 Grad, klettert das Quecksilber im Tagesverlauf wieder in die Höhe. 19 bis maximal 27 Grad werden erreicht. Es bleibt also weiterhin ungewöhnlich mild. 

Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!

September geht in sein heißes Finale
Laut Prognose dürfte sich daran auch so schnell nichts gravierend ändern – im Gegenteil: Am Dienstag dürften die Temperaturen sogar auf bis zu 29 Grad ansteigen. Ein nachhaltiger Temperatursturz ist vorerst nicht in Sicht. Etwas unbeständiger und kühler könnte es hin zum Wochenende werden, wobei die Prognosen noch etwas unsicher sind. Ein eklatanter Wetterumschwung zeichnet sich vorerst aber nicht ab. 

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