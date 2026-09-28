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Seien Sie bei den Modellbautagen in Tulln dabei

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28.09.2026 05:00
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(Bild: Andreas Biba)
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Von Sponsoring

Vom 16. bis 18. Oktober können faszinierende Modellwelten und Vorführungen erlebt werden. Von Modelleisenbahn und Flugmodellen über die detailreiche Modellbaustelle bis zu Schiffen und RC-Cars: Bei den Modellbautagen in der Messe Tulln gibt es für Einsteiger, erfahrene Modellbauer und Familien viel zu entdecken. Die „Krone“ verlost 5x2 Eintrittskarten.

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Die Modellbautage in Tulln sind DAS Erlebnis für Modellbau & Hobby und sind eine hervorragende Möglichkeit, sich bei Ausstellern und Vereinen zu informieren und sich Tipps für „große Projekte im Kleinen“ zu holen.

(Bild: Andreas Biba)

Ein weiterer Höhepunkt bei der Messe Tulln, ebenfalls vom 16. bis 18. Oktober, ist auch die CrossCon Preview 2026. Eine neue Popkultur-Erlebniswelt wartet darauf entdeckt zu werden und bei dieser Preview können Sie einen ersten Vorgeschmack auf die große CrossCon Austria im April 2027 gewinnen. Man darf gespannt sein!

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die Modellbautage in Tulln von 16. – 18. Oktober 5x2 Kombi-Tickets. Damit können Sie neben den Modellbautagen auch die CrossCon Popkultur Erlebniswelt besuchen! Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. Oktober, 09:00 Uhr auswählen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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