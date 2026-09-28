Seien Sie bei den Modellbautagen in Tulln dabei

Ein weiterer Höhepunkt bei der Messe Tulln, ebenfalls vom 16. bis 18. Oktober, ist auch die CrossCon Preview 2026. Eine neue Popkultur-Erlebniswelt wartet darauf entdeckt zu werden und bei dieser Preview können Sie einen ersten Vorgeschmack auf die große CrossCon Austria im April 2027 gewinnen. Man darf gespannt sein!