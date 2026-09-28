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ÖFB-Sieg gegen Kosovo

Österreich gewinnt – und die Steiermark feiert mit

Steiermark Newsletter
28.09.2026 10:30
(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Wieder konnte ein Sieg von Österreichs Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League bejubelt werden. Nach dem 3:1-Erfolg vergangenen Donnerstag gegen Israel feierte die Rangnick-Truppe auch am zweiten Spieltag gegen Kosovo ein 3:1. Ein Sieg, der – nicht unwesentlich - „steirische Beteiligung“ hatte...

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Dass das österreichische Fußball-Nationalteam nach den prominenten Ausfällen (wie Konrad Laimer), Rücktritten (wie jenem von Marko Arnautovic) oder Team-Pausen (wie von Marcel Sabitzer) in der Nations League in zwei Spielen zweimal siegte, freut den Fußball-Fan. Dass es beim 3:1-Sieg am Sonntag gegen Kosovo auch zwei Premierentorschützen gab, ist ebenfalls eine schöne Geschichte. Und macht auch die Steirerinnen und Steirer ein bisschen stolz. Zum 1:0 traf immerhin Ex-Sturm-Kicker David Affengruber, zum 2:0 wiederum der Grazer Junior Adamu.

Ex-Sturm-Kicker David Affengruber traf zum 1:0 gegen Kosovo.
Ex-Sturm-Kicker David Affengruber traf zum 1:0 gegen Kosovo.(Bild: GEPA)

So jubelt mit dem gestrigen Sieg also auch ein bisschen das steirische Fußball-Herz mit. Immerhin hat David Affengruber den großen Durchbruch im Profifußball beim SK Sturm geschafft. Als 20-jähriger Youngster kam der Verteidiger 2021 von Liefering bzw. Salzburg zu Sturm. Bis dahin hatte der baumlange Defensivspieler gerade einmal fünf Einsätze bei den Profis der Bullen absolviert. Unter dem damaligen Sturm-Coach Christian Ilzer wurde Affengruber aber schnell zur festen Größe, zum Meisterkicker und später sogar zum Legionär. Erst wagte er den Sprung zu Elche nach Spanien (damals noch in die 2. Liga). Mittlerweile läuft der Ex-Blacky sogar für Fulham in der Premier League auf. Was für ein Karriereweg, der – wie gesagt – in Graz durchaus seinen Lauf genommen hat. Auch wenn Affengruber freilich aus Niederösterreich kommt.

Gut gelaunt: Der Grazer Junior Adamu traf erstmals für Österreichs A-Nationalmannschaft.
Gut gelaunt: Der Grazer Junior Adamu traf erstmals für Österreichs A-Nationalmannschaft.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Graz ist auch ein gutes Stichwort bei Junior Adamu. Der mittlerweile 25-Jährige begann seine Karriere nämlich beim Grazer Stadtverein GSV Wacker, schaffte dann den Sprung in die GAK-Jugend und landete via Salzburg im Ausland: erst bei Freiburg, dann als Leihspieler bei Celtic Glasgow. Aktuell kickt der Grazer für Schalke04 in der deutschen Bundesliga. Auch nicht schlecht. Und dann gestern das Premieren-Tor im Nationalteam. Es läuft bei Junior! 

Sie sehen also: Die steirische Beteiligung war bei diesem Sieg jedenfalls gegeben. Mehr als nur eine Randnotiz. Und damit nicht genug: Abwehrboss Kevin Danso, der gestern durchgespielt hat, stammt ja ursprünglich aus Voitsberg und Italien-Legionär Romano Schmid (bis zur 58. Minute im Einsatz) aus Vasoldsberg. Mit Goalie Florian Wiegele, Mainz-Legionär Stefan Posch und LASK-Kicker Christoph Lang saßen noch dazu drei weitere Steirer auf der Bank. Der Steirer Michi Gregoritsch, gegen Israel sogar Kapitän, musste hingegen angeschlagen zusehen. Das Resümee ist dennoch: Das Team vertritt unser Bundesland eindrucksvoll. Dieses Nationalteam ist ganz schön steirisch!

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