Österreich gewinnt – und die Steiermark feiert mit

So jubelt mit dem gestrigen Sieg also auch ein bisschen das steirische Fußball-Herz mit. Immerhin hat David Affengruber den großen Durchbruch im Profifußball beim SK Sturm geschafft. Als 20-jähriger Youngster kam der Verteidiger 2021 von Liefering bzw. Salzburg zu Sturm. Bis dahin hatte der baumlange Defensivspieler gerade einmal fünf Einsätze bei den Profis der Bullen absolviert. Unter dem damaligen Sturm-Coach Christian Ilzer wurde Affengruber aber schnell zur festen Größe, zum Meisterkicker und später sogar zum Legionär. Erst wagte er den Sprung zu Elche nach Spanien (damals noch in die 2. Liga). Mittlerweile läuft der Ex-Blacky sogar für Fulham in der Premier League auf. Was für ein Karriereweg, der – wie gesagt – in Graz durchaus seinen Lauf genommen hat. Auch wenn Affengruber freilich aus Niederösterreich kommt.