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Hirsch querte Straße: Biker wurde schwer verletzt

Kärnten
27.09.2026 19:40
Der 60-Jährige konnte dem Tier nicht mehr ausweichen.
Der 60-Jährige konnte dem Tier nicht mehr ausweichen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein Motorradfahrer konnte einem Wildtier nicht mehr ausweichen und wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt. Ein weiterer Biker musste nach einem Sturz ins Krankenhaus und ein Motorradfahrer wurde mit 131 km/h statt 70 erwischt.

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Schwer verletzt wurde am Sonntagnachmittag ein 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land bei einem Unfall auf der Millstätter Straße in Treffen am Ossiacher See. Der 60-Jährige war um 14.30 Uhr in Richtung Afritz am See unterwegs, als plötzlich ein Hirschtier die Fahrbahn querte.

Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen das Wild und kam zu Sturz. „Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Das Wildtier verendete noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

27-jähriger Biker kam von Straße ab
Bereits eine Stunde zuvor war ein 27-jähriger Motorradfahrer aus der Steiermark auf der Hebalm Landesstraße unterwegs. Der Steirer kam um 13.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte anschließend in den Straßengraben. „Der 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt verbracht“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.

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Mit 131 km/h über den Großglockner
Wiederum rund eine Stunde zuvor war ein 40-jähriger Pole mit seinem Motorrad mit zu viel PS unterwegs. Der 40-Jährige war auf der Großglockner Hochalpenstraße mit 136 km/h statt der erlaubten 70 km/h unterwegs. Nach Abzug der Messtoleranz blieben noch immer 131 km/h. Die Polizei nahm dem Lenker den Führerschein ab und hob eine Sicherheitsleistung von 600 Euro ein. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Der 40-Jährige wird angezeigt.

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