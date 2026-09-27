Hirsch querte Straße: Biker wurde schwer verletzt

Mit 131 km/h über den Großglockner

Wiederum rund eine Stunde zuvor war ein 40-jähriger Pole mit seinem Motorrad mit zu viel PS unterwegs. Der 40-Jährige war auf der Großglockner Hochalpenstraße mit 136 km/h statt der erlaubten 70 km/h unterwegs. Nach Abzug der Messtoleranz blieben noch immer 131 km/h. Die Polizei nahm dem Lenker den Führerschein ab und hob eine Sicherheitsleistung von 600 Euro ein. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Der 40-Jährige wird angezeigt.