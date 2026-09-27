Reifen: Millimeter-Irrtum wird zur Unfallgefahr

Daher sollten sich die Autofahrer bei der Profiltiefe von vier Millimetern schon um einen neuen Reifen kümmern, denn „bereits bei diesem Restprofil verlieren die Reifen im Vergleich zu einem neuen Modell im Schnitt bis zu 25 Prozent ihrer Leistung bei der Wasserverdrängung.“ Bei zwei Millimetern Restprofil sinkt der Leistungsverlust des Reifens sogar auf über 50 Prozent und wird damit zur echten Lebensgefahr.