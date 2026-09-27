Pkw-Lenker brachte Radlerin zu Sturz und flüchtete

Nach dem Lenker wird noch gefahndet

Dabei kam die 16-Jährige zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Der Pkw-Lenker bremste kurz ab, setzte seine Fahrt aber schließlich fort und flüchtete vom Unfallort. Die 16-Jährige begab sich selbstständig in das Bezirkskrankenhaus Mittersill zur weiteren ärztlichen Behandlung.