Pkw-Lenker brachte Radlerin zu Sturz und flüchtete

Durch ein aggressives Überholmanöver eines Autolenkers musste am Sonntag eine Gruppe von Radfahrern in St. Johann auf das Fahrbahnbankett ausweichen. Eine 16-Jährige stürzte und wurde verletzt, der Pkw-Lenker bremste kurz und fuhr dann auf und davon.
Eine Gruppe von Rennradfahrern, bestehend aus einer 16-jährigen Österreicherin, einem 54-Jährigen und einer 40-Jährigen (beide amerikanische Staatsangehörige) war Sonntagnachmittag auf der B164 Hochkönig Straße von Fieberbrunn kommend in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs.
Hupe vor Überholmanöver betätigt
Im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol, auf Höhe des Ortsteils Winkl-Schattseite, begann ein hinter der Gruppe fahrender Pkw-Lenker zu hupen, überholte schließlich die Radfahrer, welche aufgrund des Fahrmanövers des Pkw-Lenkers auf die Bankette ausweichen mussten.
Nach dem Lenker wird noch gefahndet
Dabei kam die 16-Jährige zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Der Pkw-Lenker bremste kurz ab, setzte seine Fahrt aber schließlich fort und flüchtete vom Unfallort. Die 16-Jährige begab sich selbstständig in das Bezirkskrankenhaus Mittersill zur weiteren ärztlichen Behandlung.
Nach dem Pkw-Lenker wird noch gefahndet. Die Ermittlungen der Polizei zum Sachverhalt laufen. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.
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