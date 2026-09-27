ÖFB-Team im Pech: Klarer Elfmeter verweigert

Elfer-Wirbel bei Österreichs Nations-League-Match gegen den Kosovo am Sonntag im Wiener Happelstadion: Dass in der 38. Minute die Pfeife des Schiedsrichters stumm blieb, verwunderte doch sehr ...
Beim Stand von 1:0 für das ÖFB-Team tauchte Romano Schmid im gegnerischen Strafraum auf, Gegenspieler Dellova trat dem Serie-A-Legionär klar auf den Fuß. Der Offensivwirbler blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, doch auf einen Elfmeterpfiff warteten die Österreicher vergebens.
„Ein klares Foulspiel“
Auch der Video Assistant Referee meldete sich nicht – was ORF-Schiedsrichterexperte Thomas Steiner live im TV nicht nachvollziehen konnte: „Das war ein klares Foulspiel. Dass der VAR den Schiedsrichter da nicht zum Bildschirm schickt, verwundert mich schon ein wenig.“
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