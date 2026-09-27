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„Das verwundert mich“

ÖFB-Team im Pech: Klarer Elfmeter verweigert

Fußball International
27.09.2026 19:01
Romano Schmid
Romano Schmid(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Elfer-Wirbel bei Österreichs Nations-League-Match gegen den Kosovo am Sonntag im Wiener Happelstadion: Dass in der 38. Minute die Pfeife des Schiedsrichters stumm blieb, verwunderte doch sehr ...

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Beim Stand von 1:0 für das ÖFB-Team tauchte Romano Schmid im gegnerischen Strafraum auf, Gegenspieler Dellova trat dem Serie-A-Legionär klar auf den Fuß. Der Offensivwirbler blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, doch auf einen Elfmeterpfiff warteten die Österreicher vergebens.

(Bild: GEPA)

„Ein klares Foulspiel“
Auch der Video Assistant Referee meldete sich nicht – was ORF-Schiedsrichterexperte Thomas Steiner live im TV nicht nachvollziehen konnte: „Das war ein klares Foulspiel. Dass der VAR den Schiedsrichter da nicht zum Bildschirm schickt, verwundert mich schon ein wenig.“

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