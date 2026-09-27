ÖFB-Team im Pech: Klarer Elfmeter verweigert

Beim Stand von 1:0 für das ÖFB-Team tauchte Romano Schmid im gegnerischen Strafraum auf, Gegenspieler Dellova trat dem Serie-A-Legionär klar auf den Fuß. Der Offensivwirbler blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, doch auf einen Elfmeterpfiff warteten die Österreicher vergebens.