Doppelte Frauenpower als Höhepunkt in Schönbrunn

Und so fielen bei einigen der weltbesten Reiter die Stangen, erst Katharina Rhomberg als siebte Starterin schaffte mit ihrem „Colestus Cambridge“ eine Nullrunde – und lange Zeit sah es so aus, als würde das so bleiben. Doch schließlich schafften es doch weitere sechs Teilnehmer, im Grundumlauf fehlerfrei zu bleiben.

Hochspannung im Stechen bis zum Schluss

„Ein Grand Prix über 1,60 Meter verzeiht wenig. Im Grundumlauf geht es zunächst darum, technisch sauber und fehlerfrei zu bleiben. Im Stechen kommt das Risiko dazu. Wenn dann 40 Paare um Zehntelsekunden kämpfen, sieht man sehr deutlich, was diesen Sport ausmacht“, so Ex-Olympiareiter und Co-Veranstalter der LGCT Vienna Helmut Morbitzer.