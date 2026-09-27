Valentina Höll feiert Weltcupsieg in Whistler

Die längst als neuerliche Gesamtsiegerin feststehende Valentina Höll hat auch das vorletzte Downhill-Mountainbike-Rennen der Weltcup-Saison gewonnen. Die Serienweltmeisterin aus Salzburg siegte am Sonntag im kanadischen Whistler knapp vor Lokalmatadorin Gracey Hemstreet (+0,334 Sek.).
Dritte wurde die Französin Lisa Bouladou (2,682). Höll feierte im achten Saisonbewerb ihren sechsten Sieg. Das letzte Rennen findet kommendes Wochenende in Lake Placid statt.
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