Valentina Höll feiert Weltcupsieg in Whistler

Die längst als neuerliche Gesamtsiegerin feststehende Valentina Höll hat auch das vorletzte Downhill-Mountainbike-Rennen der Weltcup-Saison gewonnen. Die Serienweltmeisterin aus Salzburg siegte am Sonntag im kanadischen Whistler knapp vor Lokalmatadorin Gracey Hemstreet (+0,334 Sek.).