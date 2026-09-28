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Action in „The Train“

Ion: „Konnten nicht so drehen wie in Hollywood“

Unterhaltung
28.09.2026 05:00
Madalina Bellariu Ion spielt in dem Actionfilm „The Train“ die gefährliche und undurchsichtige ...
Madalina Bellariu Ion spielt in dem Actionfilm „The Train“ die gefährliche und undurchsichtige Natalie Krug.(Bild: Dennis Dewall)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Derzeit läuft der mitunter in Wien-Heiligenstadt gedrehte Actionkracher „The Train“ in ausgewählten heimischen Kinos. Hauptdarstellerin Madalina Bellariu Ion erzählt im „Krone“-Interview vom ambitionierten Projekt.

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Die Österreich-Premiere des Actionfilms „The Train“ (bei der auch krone.tv-Lady Tanja Pfaffeneder eine Rolle spielt) feierte vor einigen Tagen im Hollywood Megaplex im Wiener Gasometer vor rund 600 Gästen eine gelungene Premiere. Der historische, in Österreich befindliche „Majestic Imperator Zug“ dient als Unterlage für ein Spektakel, bei dem sich ein gefährliches Spiel zwischen Agenten und Geheimdiensten entwickelt.

Mittendrin steckt die zwielichtige und gefährliche Natalie Krug, gespielt von der aufstrebenden Rumänin Madalina Bellaiu Ion. „Ich spiele einen sehr kalten und kontrollierten Charakter, der sich meist in Ruhe übt, aber am Punkt da ist, wenn es nötig ist“, erklärt die Schauspielerin im „Krone“-Interview am Rande der Filmpremiere. Besonders herausfordernd waren für sie die Kampfszenen in der Küche des Zugs. „Die ist ungefähr so groß wie ein Kleiderschrank“, lacht sie, „da wir nicht das Budget von großen Hollywood-Produktionen haben, konnten wir nicht monatelang drehen. Die Stunt-Choreografen hatten daher auch einiges zu tun.“

Ion ist der bekannteste Name des Casts und hat etwa 2016 mit Superstar Jude Law die HBO-Serie „The Young Pope“ gedreht. Auch in der britischen Prime Video-Serie „Grace“ (mit John Simm) und in „Take Cover“ mit Scott Adkins war sie mit an Bord. In der Schauspielerei hat sich die 33-Jährige längst etabliert. „Ich habe gelernt, das Geduld das Um und Auf ist. Je mehr man sich geduldet, umso größer sind die Chancen, dass man dorthin kommt, wo man hin möchte. Die Schauspieler, die es wirklich schaffen, haben alle großes Durchhaltevermögen.“

Wenn es um die eigene Liebe zu Actionfilmen geht, ist Ion bei Keanu Reeves daheim. „Ich bin ein großer Fan der ,John Wick’-Produktionen. Derzeit bin ich auch in einem weiteren Spionagethriller namens ,The Handler’ zu sehen und hoffe, dass es weitere Möglichkeiten in diese Richtung gibt.“

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