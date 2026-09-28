Ion: „Konnten nicht so drehen wie in Hollywood“

Ion ist der bekannteste Name des Casts und hat etwa 2016 mit Superstar Jude Law die HBO-Serie „The Young Pope“ gedreht. Auch in der britischen Prime Video-Serie „Grace“ (mit John Simm) und in „Take Cover“ mit Scott Adkins war sie mit an Bord. In der Schauspielerei hat sich die 33-Jährige längst etabliert. „Ich habe gelernt, das Geduld das Um und Auf ist. Je mehr man sich geduldet, umso größer sind die Chancen, dass man dorthin kommt, wo man hin möchte. Die Schauspieler, die es wirklich schaffen, haben alle großes Durchhaltevermögen.“