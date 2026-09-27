Raserkontrollen: Polizei beschlagnahmt drei Autos

Die Bilanz der Aktion: Neben etlichen kleineren Delikten gingen den Beamten drei Raser ins Netz, die es besonders eilig hatten. Für das Trio endete die Fahrt jeweils direkt vor Ort – die Polizisten nahmen allen drei Fahrern noch an Ort und Stelle den Führerschein ab. Zudem wurden ihre Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmt. Auf die Betroffenen warten nun Anzeigen bei den zuständigen Bezirkshauptmannschaften.