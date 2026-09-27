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Raserkontrollen: Polizei beschlagnahmt drei Autos

Vorarlberg
27.09.2026 14:57
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Vorarlberger Polizei hat am Wochenende verstärkt Jagd auf Raser gemacht. Bei den landesweiten Schwerpunktkontrollen waren vor allem zivile Streifenfahrzeuge im Einsatz, um extreme Geschwindigkeitsüberschreitungen aufzudecken.

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Die Bilanz der Aktion: Neben etlichen kleineren Delikten gingen den Beamten drei Raser ins Netz, die es besonders eilig hatten. Für das Trio endete die Fahrt jeweils direkt vor Ort – die Polizisten nahmen allen drei Fahrern noch an Ort und Stelle den Führerschein ab. Zudem wurden ihre Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmt. Auf die Betroffenen warten nun Anzeigen bei den zuständigen Bezirkshauptmannschaften.

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