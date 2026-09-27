Raserkontrollen: Polizei beschlagnahmt drei Autos

Die Vorarlberger Polizei hat am Wochenende verstärkt Jagd auf Raser gemacht. Bei den landesweiten Schwerpunktkontrollen waren vor allem zivile Streifenfahrzeuge im Einsatz, um extreme Geschwindigkeitsüberschreitungen aufzudecken.
Die Bilanz der Aktion: Neben etlichen kleineren Delikten gingen den Beamten drei Raser ins Netz, die es besonders eilig hatten. Für das Trio endete die Fahrt jeweils direkt vor Ort – die Polizisten nahmen allen drei Fahrern noch an Ort und Stelle den Führerschein ab. Zudem wurden ihre Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmt. Auf die Betroffenen warten nun Anzeigen bei den zuständigen Bezirkshauptmannschaften.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.