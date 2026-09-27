150 Jahre: Feuerwehr Sulz feiert Jubiläum

Vom Brand bis zum Auslandseinsatz

Im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Anforderungen an die Florianijünger stark verändert. Zählte früher primär die Brandbekämpfung zu den Aufgaben, deckt die Wehr heute ein breites Spektrum von Verkehrsunfällen über Unwettereinsätze bis hin zu technischen Hilfeleistungen ab. Aktuell besteht die Feuerwehr Sulz aus 60 Mitgliedern, darunter 40 Aktive. Dass das Engagement auch über die Gemeindegrenzen hinausreicht, zeigte sich 2023: Im Rahmen der Unterstützung für SARUV Vorarlberg waren Sulzer Einsatzkräfte nach dem schweren Erdbeben in der Türkei an der Rettung von vier Menschen beteiligt.