150 Jahre: Feuerwehr Sulz feiert Jubiläum

Seit ihrer Gründung im Jahr 1876 steht die Feuerwehr Sulz für schnelle Hilfe in Notlagen. Am Samstag feierte die Wehr ihr 150-jähriges Bestehen und blickte dabei auf eine bewegte Geschichte zurück, in der Tradition und moderne Entwicklung Hand in Hand gehen.
Die Anfänge der Wehr spiegeln sich in historischen Schätzen wider: Eine Handdruckspritze von 1877 und die erste Motorspritze aus dem Jahr 1939 werden bis heute sorgfältig aufbewahrt. Zum Jubiläum präsentierte die Feuerwehr zudem ihre aufwendig restaurierte erste Vereinsfahne aus dem Jahr 1908 – zeitgleich mit der Vorstellung eines neuen Logos.
Vom Brand bis zum Auslandseinsatz
Im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Anforderungen an die Florianijünger stark verändert. Zählte früher primär die Brandbekämpfung zu den Aufgaben, deckt die Wehr heute ein breites Spektrum von Verkehrsunfällen über Unwettereinsätze bis hin zu technischen Hilfeleistungen ab. Aktuell besteht die Feuerwehr Sulz aus 60 Mitgliedern, darunter 40 Aktive. Dass das Engagement auch über die Gemeindegrenzen hinausreicht, zeigte sich 2023: Im Rahmen der Unterstützung für SARUV Vorarlberg waren Sulzer Einsatzkräfte nach dem schweren Erdbeben in der Türkei an der Rettung von vier Menschen beteiligt.
Damit die Truppe auch künftig einsatzbereit bleibt, wird in die Ausrüstung investiert – zuletzt mit der Übergabe eines neuen Tanklöschfahrzeugs. Ebenso wichtig ist die Nachwuchsförderung: Die 1974 gegründete Feuerwehrjugend zählt derzeit zehn Mitglieder und sichert die Zukunft der Wehr für die kommenden Jahre.
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