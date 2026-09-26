How Aperol Became a Diner’s Downfall

At least the dine-and-dash artist’s ecological footprint was positive, but otherwise, the suspect left only a negative impression. “He arrived at our place on Tuesday by bike and booked a room for two nights; he ate dinner at the inn and drank eight Aperol Spritzes with his meal,” explains Karin Baumann, owner of Gasthof Kastenhuber & Hotel Traunfall in Desselbrunn.