Russischer Botschafter in USA starb „an Krankheit“

Das Ministerium würdigte Dartschijew als „herausragenden Diplomaten“ und „brillanten USA-Experten“. Dartschijew hatte den Botschafterposten in Washington im März 2025 angetreten.

Posten zwischenzeitlich nicht besetzt

Das war rund zwei Monate nach der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus. Aufgrund der Spannungen zwischen Moskau und der Regierung von Trumps Vorgänger Joe Biden im Zusammenhang mit der russischen Offensive in der Ukraine war der Posten des russischen Botschafters in den USA ab Oktober 2024 nicht mehr besetzt gewesen.