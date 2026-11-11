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Schwärzler historisch

Erstmals Österreicher bei Next-Gen-Finals dabei

Tennis
11.11.2026 20:36
Joel Schwärzler steht als erster Österreicher bei den Next-Gen-Finals.
Joel Schwärzler steht als erster Österreicher bei den Next-Gen-Finals.(Bild: Mazovia Open)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Vorarlberger Joel Schwärzler hat sich als erster Österreicher für die Next-Gen-Finals der besten acht bis 20 Jahre alten Tennis-Profis des Jahres qualifiziert. 

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Der 20-Jährige schied in dieser Woche bei einem Japan-Challenger zwar im Achtelfinale aus, profitierte aber vom frühen Out von Nicolai Budkov Kjaer in Orleans. Der Norweger hätte Schwärzler überholen können. So aber reicht dem ÖTV-Mann Rang neun im Race für das Turnier vom 9. bis 13. Dezember in Reggio Calabria.

Das, weil der auf Rang zwei liegende Brasilianer Joao Fonseca seine Saison bereits beendet hat. Das Ranking führt Rafael Jodar überlegen an, der Spanier liegt in er Weltrangliste auf Rang zehn. Aktuell liegt er auch auf einem Platz für die am Sonntag beginnenden Turiner ATP Finals. Taylor Fritz würde ihn aber noch aus dem illustren Kreis verdrängen, wenn er beim ATP250-Turnier in Stockholm topgesetzt den Titel holt. Das Viertelfinale hat der US-Amerikaner bereits erreicht.

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