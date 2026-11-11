Erstmals Österreicher bei Next-Gen-Finals dabei

Das, weil der auf Rang zwei liegende Brasilianer Joao Fonseca seine Saison bereits beendet hat. Das Ranking führt Rafael Jodar überlegen an, der Spanier liegt in er Weltrangliste auf Rang zehn. Aktuell liegt er auch auf einem Platz für die am Sonntag beginnenden Turiner ATP Finals. Taylor Fritz würde ihn aber noch aus dem illustren Kreis verdrängen, wenn er beim ATP250-Turnier in Stockholm topgesetzt den Titel holt. Das Viertelfinale hat der US-Amerikaner bereits erreicht.