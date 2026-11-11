Kreml nimmt zwei polnische „Agenten“ fest

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben zwei „Agenten“ festgenommen. Sie sollen angeblich für Polen spioniert haben.
Die beiden Männer hätten Informationen über „Militärangehörige und Einrichtungen des russischen Verteidigungsministeriums“ für den polnischen Militär- und Inlandsgeheimdienst gesammelt, erklärte der FSB am Mittwoch. Sie seien in der an Polen angrenzenden russischen Exklave Kaliningrad gefasst worden.
Später erklärte ein Gericht in Kaliningrad im Onlinedienst Telegram, die beiden Männer seien polnische Staatsbürger. Einer sei Ende Oktober festgenommen worden, der andere bereits Ende Juli. Die beiden Männer befänden sich in Untersuchungshaft.
Hier ist die Verhaftung zu sehen:
Weitere Personen wurden verwarnt
Darüber hinaus teilte der FSB mit, es seien „offizielle Verwarnungen“ an sieben polnische und drei russische Staatsbürger ergangen, weil diese Kontakte zu polnischen Diensten gehabt hätten. Den Polen sei die Einreise nach Russland untersagt worden. Der Sprecher des polnischen Geheimdienstkoordinators, Jacek Dobrzynski, wertete die Festnahmen auf X als eine „weitere Provokation und ein weiteres Desinformationsmanöver“ der russischen Seite.
Die diplomatischen Beziehungen zwischen Warschau und Moskau befinden sich seit dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine auf einem Tiefpunkt. Russland gibt regelmäßig Festnahmen von Menschen bekannt, die für westliche Länder spioniert haben sollen. In der vergangenen Woche meldeten die polnischen Behörden ihrerseits die Festnahmen von sechs Verdächtigen, die für Russland spioniert haben sollen.
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