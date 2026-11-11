Kreml nimmt zwei polnische „Agenten“ fest

Weitere Personen wurden verwarnt

Darüber hinaus teilte der FSB mit, es seien „offizielle Verwarnungen“ an sieben polnische und drei russische Staatsbürger ergangen, weil diese Kontakte zu polnischen Diensten gehabt hätten. Den Polen sei die Einreise nach Russland untersagt worden. Der Sprecher des polnischen Geheimdienstkoordinators, Jacek Dobrzynski, wertete die Festnahmen auf X als eine „weitere Provokation und ein weiteres Desinformationsmanöver“ der russischen Seite.