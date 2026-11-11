Handel: Fixkostenfrust statt neuer Konsumlust

Die Österreicher stehen bei den Konsumausgaben weiter auf der Bremse. So rechnet der heimische Einzelhandel heuer mit einem Geschäft in Höhe von 81,9 Milliarden Euro – real nur ein Plus von 0,3 Prozent zum Vorjahr. Knapp neun von zehn Befragten geben an, sparsamer als früher mit dem Geld umzugehen. Fixkosten für Wohnen oder Energie belasten viele Haushaltskassen.
Der österreichische Einzelhandel leidet auch heuer unter einer Kaufzurückhaltung. Hohe Ausgaben für die Bereiche Wohnen und Energie, beispielsweise aufgrund gestiegener Mieten, teureren Spritpreisen und angezogenen Heizkosten, lassen die Österreicher genau auf ihr Geld schauen. Knapp neun von zehn geben laut Studie an, sparsamer zu sein.
Einzelhandel nur knapp im Plus
Das wirkt sich natürlich auf die Einzelhandelsausgaben in Österreich aus. Diese dürften heuer rund 81,9 Milliarden Euro betragen. Das entspricht real, also bereinigt um die Teuerung, nur einem Anstieg von schwachen 0,3 Prozent. „Das zeigt, wie verhalten die Nachfrage trotz steigender Einkommen bleibt. Daher braucht es mehr Zurückhaltung bei den Staatsausgaben, statt neuer Steuern für Bürger und Firmen“, betont Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will.
Größere Anschaffungen werden verschoben
Besonders deutlich zeigt sich die Zurückhaltung bei größeren oder aufschiebbaren Anschaffungen. Zwei Drittel der Befragten, die zumindest gelegentlich sparen, halten sich beim Kauf von Unterhaltungselektronik wie Fernsehern oder Handys zurück. Knapp dahinter folgen Möbel und Wohnaccessoires (61 Prozent) und Bekleidung sowie Schuhe (59 Prozent).
„Das neue Sofa, die neue Jacke oder der neue Fernseher müssen bei vielen Haushalten warten. Wer einen immer größeren Teil seines verfügbaren Einkommens für Wohnen, Energie und andere Fixkosten aufwenden muss, verschiebt größere Anschaffungen“, sagt Will.
In die gleiche Kerbe schlägt auch Studienautor und Handelsexperte Andreas Kreutzer: „Konsum beginnt nicht im Geschäft. Er beginnt bei der Frage, was nach Miete, Tanken und Heizen noch übrig bleibt. Jeder zusätzliche Euro, der für laufende Fixkosten gebraucht wird, fehlt natürlich für andere Konsumausgaben.“
Nicht jede Branche gleich stark betroffen
Dass eher bei langlebigen Konsumgütern gespart wird, spiegelt sich auch in der unterschiedlichen Branchenentwicklung wider. So dürften die Umsätze laut Studie bei „Elektrogeräten & Kommunikation“ heuer real um 4,6 Prozent, bei „Druckwerken“ (zum Beispiel Bücher) um 2,3 Prozent und bei „Einrichtung & Hausrat“ um 1,1 Prozent sinken.
Auch das Vertrauen fehlt
Neben der finanziellen Belastung leiden die heimischen Haushalte auch unter einer „Vertrauenskrise“. Nur jeder vierte Österreicher blickt Zuversichtlich in die persönliche Zukunft. Bei gleich 70 Prozent sind es Skepsis und Sorge.
Jeder Zweite sieht Staat als Preistreiber
Mehr als jeder Zweite kritisiert zudem, dass der Staat selbst einer der Preistreiber – etwa durch die jüngst eingeführte nationale Paketsteuer – ist. Will: „Statt neuer Steuern braucht es Zurückhaltung bei den Staatsausgaben“. Die Online-Petition gegen die Paketsteuer haben jedenfalls schon über 25.000 Personen unterschrieben.
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