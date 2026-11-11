Handel: Fixkostenfrust statt neuer Konsumlust

Einzelhandel nur knapp im Plus

Das wirkt sich natürlich auf die Einzelhandelsausgaben in Österreich aus. Diese dürften heuer rund 81,9 Milliarden Euro betragen. Das entspricht real, also bereinigt um die Teuerung, nur einem Anstieg von schwachen 0,3 Prozent. „Das zeigt, wie verhalten die Nachfrage trotz steigender Einkommen bleibt. Daher braucht es mehr Zurückhaltung bei den Staatsausgaben, statt neuer Steuern für Bürger und Firmen“, betont Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will.