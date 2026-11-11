Neuer Antonelli-Look schockiert auch Toto Wolff

Versprechen eingelöst! Kimi Antonelli trägt nun tatsächlich – wie nach seinem Titelgewinn in Mexiko angekündigt – die italienische Flagge auf dem Kopf. „Vielleicht mache ich es am Dienstag, wenn ich in Brackley (Technologie- und Operationszentrum des Mercedes-AMG PETRONAS F1-Teams) bin, um vor der gesamten Belegschaft zu sprechen. Es wäre lustig, dort so aufzutauchen“, kündigte Antonelli nach seinem Titelgewinn an.