Neuer Antonelli-Look schockiert auch Toto Wolff

Langweilig wird es mit ihm nicht! Der frisch gebackene Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli sorgte mit seiner neuen Frisur für staunende und begeisterte Gesichter bei Toto Wolff, George Russell und Co. Der 20-Jährige trägt nun nämlich die italienische Flagge auf seinem Kopf.
Versprechen eingelöst! Kimi Antonelli trägt nun tatsächlich – wie nach seinem Titelgewinn in Mexiko angekündigt – die italienische Flagge auf dem Kopf. „Vielleicht mache ich es am Dienstag, wenn ich in Brackley (Technologie- und Operationszentrum des Mercedes-AMG PETRONAS F1-Teams) bin, um vor der gesamten Belegschaft zu sprechen. Es wäre lustig, dort so aufzutauchen“, kündigte Antonelli nach seinem Titelgewinn an.
Viele Lacher bei Mercedes
Am Mittwoch folgte schließlich das Video, in dem der junge Weltmeister seine Kollegen und sogar Teamboss Toto Wolff mit seinem neuen Look überraschte. Sowohl Wolff als auch Teamkollege George Russell waren zunächst sprachlos und konnten anschließend nur staunend lachen. „Haben sie dich dafür bezahlt?“, fragte Wolff schmunzelnd. Eine gelungene Aktion des jungen Italieners!
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