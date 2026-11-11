ÖBV-Damen starten zweite EM-Quali-Phase mit Pleite

Schon am Samstag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) wartet neuerlich in der Sport Arena Wien mit Italien der aktuelle EM-Dritte auf Sigrid Koizar und Co. Mit einer Zweier-Quote von 33 Prozent und 22 Ballverlusten leistete man sich gegen die in der Weltrangliste klar besser gereihten Lettinnen deutlich zu viele Fehler. Ohne die verletzten Stützen Sina Höllerl und Alexia Allesch, dafür mit einigen jungen Spielerinnen wie den Debütantinnen Sophia Kuranovic und Sophie Kunert wehrte sich Rot-Weiß-Rot aber nach Kräften und hielt den Rückstand gegen die Truppe aus dem Baltikum mit einer soliden Defensivleistung in Grenzen.