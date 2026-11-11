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ÖBV-Damen starten zweite EM-Quali-Phase mit Pleite

Sport-Mix
11.11.2026 21:20
Österreichs Basketball-Frauen kassierten eine Pleite gegen Lettland.
Österreichs Basketball-Frauen kassierten eine Pleite gegen Lettland.(Bild: MProell)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Basketball-Frauen sind mit einer Niederlage in die zweite Phase der Qualifikation für die EM 2027 gestartet. Am Mittwoch musste sich die Auswahl von Coach Jesper Sundberg Lettland mit 66:81 (34:39) geschlagengeben, womit die Chancen auf das EM-Ticket nur noch rein rechnerischer Natur sind. 

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Schon am Samstag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) wartet neuerlich in der Sport Arena Wien mit Italien der aktuelle EM-Dritte auf Sigrid Koizar und Co. Mit einer Zweier-Quote von 33 Prozent und 22 Ballverlusten leistete man sich gegen die in der Weltrangliste klar besser gereihten Lettinnen deutlich zu viele Fehler. Ohne die verletzten Stützen Sina Höllerl und Alexia Allesch, dafür mit einigen jungen Spielerinnen wie den Debütantinnen Sophia Kuranovic und Sophie Kunert wehrte sich Rot-Weiß-Rot aber nach Kräften und hielt den Rückstand gegen die Truppe aus dem Baltikum mit einer soliden Defensivleistung in Grenzen.

„Besser als Ergebnis vermuten lässt“
„Wir haben viel besser gespielt, als es das Ergebnis vermuten lässt. Ich bin sehr stolz auf das Team, jede hat ihren Job heute gut gemacht. Wir waren ready und sind selbstbewusst aufgetreten“, sagte Kapitänin Anja Fuchs-Robetin. „Defensiv waren wir im Großen und Ganzen gut, offensiv hat uns der Rhythmus gefehlt, was mit nur zwei Trainings und vielen neuen Kräften normal ist.“

Nach fünf Siegen in den sechs Partien der ersten Qualiphase sind die Österreicherinnen nun jedenfalls auf ganz anderem Niveau gefordert. Am Dienstag kommender Woche geht es nach Slowenien, ehe im Februar 2027 die Rückspiele mit vertauschtem Heimrecht anstehen. Nur die besten zwei Teams der Vierergruppe dürfen im Juni 2027 bei der Endrunde in Belgien, Finnland, Litauen und Schweden antreten.

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