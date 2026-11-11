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Österreich holte bei Jugendspielen sechs Medaillen

Sport-Mix
11.11.2026 21:10
Paul Hohenauer und Martin Poinstingl holten Gold beim Beachvolley.
Paul Hohenauer und Martin Poinstingl holten Gold beim Beachvolley.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Österreichs 18-köpfiges Team bei den bis Freitag in Dakar laufenden Olympischen Jugendspielen hat seine Einsätze hinter sich und bilanziert mit sechs Medaillen. 

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Gold holten die Beachvolleyballer Paul Hohenauer/Martin Poinstingl, Silber die Beachsprint-Ruderer Alena Lux/Lukas Schönhuber sowie Bronze Judoka Selina Wögerer, Fechterin Lena Mayerl, Weitspringerin Deborah Achleitner und Hürdensprinter Zsombor Klucsik. Das ÖOC-Topergebnis bleibt Buenos Aires 2018 mit elf Medaillen.

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„Das Youth Olympic Team Austria hat einen wirklich sehr, sehr guten Auftritt hingelegt“, erklärte ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. Das würden einerseits die Ergebnisse zeigen, auch die Professionalität sei hoch gewesen. „Alle haben es ernst genommen, sich konzentriert vorbereitet und versucht, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln.“

Weitspringerin Deborah Achleitner holte Bronze.
Weitspringerin Deborah Achleitner holte Bronze.(Bild: ÖOC / Michael Meindl)

„Essenzieller Meilenstein für künftige Events“
Ingemar Mayer, Chef de Mission des ÖOC, hob die Bedeutung dieser Jugendspiele für die Zukunft hervor: „Es ist ein essenzieller Meilenstein für künftige Events wie die Europaspiele 2027 in Istanbul und künftige Olympische Spiele.“

Offen ist, wie es mit den Olympischen Jugendspielen weitergeht. Mit Chile, Paraguay und Thailand gab es für 2030 drei Bewerber, im Sommer hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) den Prozess aber offiziell ausgesetzt, um das Format grundsätzlich zu überdenken. Eine Möglichkeit ist eine komplette Neugestaltung, um die Jugendspiele zu modernisieren und nachhaltiger zu gestalten. Eine andere Möglichkeit ist die Aufwertung der kontinentalen Olympischen Jugendspiele. Fix sind die Jugend-Winterspiele 2028 vom 15. bis 29. Jänner in der Dolomiten-Region.

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