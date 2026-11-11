Österreich holte bei Jugendspielen sechs Medaillen

Offen ist, wie es mit den Olympischen Jugendspielen weitergeht. Mit Chile, Paraguay und Thailand gab es für 2030 drei Bewerber, im Sommer hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) den Prozess aber offiziell ausgesetzt, um das Format grundsätzlich zu überdenken. Eine Möglichkeit ist eine komplette Neugestaltung, um die Jugendspiele zu modernisieren und nachhaltiger zu gestalten. Eine andere Möglichkeit ist die Aufwertung der kontinentalen Olympischen Jugendspiele. Fix sind die Jugend-Winterspiele 2028 vom 15. bis 29. Jänner in der Dolomiten-Region.