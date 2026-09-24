„Zukunftsfroh“ kann man wirklich nicht sein …

„Die Politik soll dazu beitragen, dass die Menschen in Österreich zukunftsfroh sein können.“ Grundsätzlich richtig, was Bundeskanzler Christian Stocker da am Mittwoch von sich gab. Er münzte es auf die neue Spritpreisbremse, die pro Liter Treibstoff 12 Cent Entlastung bringen soll.

„Zukunftsfroh“: Macht uns ein etwas billigerer Tank wirklich froh? Wer 50 Liter tankt, erspart sich damit also sechs Euro. Zahlt aber bei Diesel noch immer grob gerechnet etwa 30 Euro mehr als noch im Jänner und Februar vor dem Beginn des Iran-Krieges.