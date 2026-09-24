„Zukunftsfroh“ kann man wirklich nicht sein …

„Die Politik soll dazu beitragen, dass die Menschen in Österreich zukunftsfroh sein können.“ Grundsätzlich richtig, was Bundeskanzler Christian Stocker da am Mittwoch von sich gab. Er münzte es auf die neue Spritpreisbremse, die pro Liter Treibstoff 12 Cent Entlastung bringen soll.
„Zukunftsfroh“: Macht uns ein etwas billigerer Tank wirklich froh? Wer 50 Liter tankt, erspart sich damit also sechs Euro. Zahlt aber bei Diesel noch immer grob gerechnet etwa 30 Euro mehr als noch im Jänner und Februar vor dem Beginn des Iran-Krieges.
Man darf also ein wenig daran zweifeln, dass die Regierung, dass der Kanzler die Österreicher mit dieser Spritpreisbremse wirklich „zukunftsfroh“ macht. Aber etwas Erleichterung wird uns immerhin beschert.
Gar nicht erleichtert zeigt man sich hingegen im Wirtschaftsbund, einer mächtigen Teilorganisation der ÖVP, über die Gestaltung der Spritpreisbremse. Denn dass dabei in die Margen der Ölkonzerne eingegriffen wird, hält man dort für „völlig inakzeptabel“. Gleichzeitig malt man im ÖVP-Wirtschaftsflügel, der mit aller Macht gegen die Koalitionseinigung zum Klimagesetz ankämpft, den Spritpreisteufel an die Wand: Treibstoff würde damit in ein paar Jahren um einen Euro teurer werden, wird lauthals gewarnt.
Nein, zukunftsfroh kann man in Österreich wirklich nicht sein. Schon gar nicht kann es Christian Stocker sein. Er muss vor allem dafür sorgen, seine eigene Partei „zukunftsfroh“ zu machen. Ein besonders aussichtsloses Unterfangen!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.