Zeiler-Umfeld plant die Operation „roter Oktober“

„Sag niemals nie!“, sagte der internationale Medienmanager Gerhard Zeiler jüngst im ORF auf die Frage, ob er gerne SPÖ-Chef werden würde. Sein Umfeld ist da offenbar schon weiter. Wie die „Krone“ erfuhr, besuchte Zeiler bereits sechs von neun Bundesländern, um mit den SPÖ-Länderspitzen einen Wechsel an der Spitze zu planen. Gemündet sind diese Gespräche in Plänen für die – wie man sie im Zeiler-Umfeld nennt – Operation „roter Oktober“. Auch die inhaltliche Stoßrichtung ist schon klar. Zeiler sei demnach die beste Antwort auf Parteichef Andreas Babler – „Wirtschaftskompetenz, statt Marxismus.“