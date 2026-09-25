Neusiedler-See-Marathon: Laufen mitten im Welterbe

800 Sportliche mit dabei

Mitten im UNESCO-Welterbegebiet erwartet 800 Teilnehmer eine Herausforderung, die nicht nur auf persönliche Bestzeiten abzielt, sondern auch emotional bewegt, wie Tobias Monte und Michael Oberhauser vom Organisationsteam betonen. Gestartet wird beim Strandbad Illmitz, wo um 9 Uhr sowohl der Marathon über 42,195 Kilometer als auch der Halbmarathon über 21,0975 Kilometer beginnen.