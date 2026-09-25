Neusiedler-See-Marathon: Laufen mitten im Welterbe

Der Neusiedler-See-Marathon feiert am 27. September eine atemberaubende Premiere. 800 Teilnehmer sind mit dabei.
Der erste Neusiedler-See-Marathon bringt sportliche Höchstleistung, faszinierende Natur und eine einzigartige Community zusammen. Die Strecke rund um Illmitz gilt als besonderes Erlebnis für Laufbegeisterte: flach, schnell und landschaftlich beeindruckend.
800 Sportliche mit dabei
Mitten im UNESCO-Welterbegebiet erwartet 800 Teilnehmer eine Herausforderung, die nicht nur auf persönliche Bestzeiten abzielt, sondern auch emotional bewegt, wie Tobias Monte und Michael Oberhauser vom Organisationsteam betonen. Gestartet wird beim Strandbad Illmitz, wo um 9 Uhr sowohl der Marathon über 42,195 Kilometer als auch der Halbmarathon über 21,0975 Kilometer beginnen.
Die offizielle Zeitnehmung läuft bis zum Zielschluss um 16.30 Uhr. „Damit ist die Halbmarathon-Distanz ebenso für Walker machbar“, heißt es. „Ich freue mich schon sehr. Die Region gehört zu den schönsten Laufgebieten Österreichs“, sagt Julia Mayer, Spitzenläuferin aus Niederösterreich.
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