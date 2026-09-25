Wandel in der Autobranche soll beschleunigt werden

In der Steiermark beschäftige man sich seit zwölf Jahren mit dem „Spurwechsel“, so Zengerer. Damals hat man den früheren Autocluster zum Mobilitätscluster gemacht. Schiene, Luft- und Raumfahrt, derzeit vor allem auch der boomende Verteidigungs-Bereich: Viele der 300 Partnerbetriebe des Clusters setzen auf mehrere Standbeine und sind damit erfolgreich. Ein Beispiel von vielen ist M&H aus llz, die mit industriellem 3D-Druck Ersatzteile für die Formel 1 herstellt.