Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steirische Förderungen

Wandel in der Autobranche soll beschleunigt werden

Steiermark
25.09.2026 19:00
Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (rechts), AC-Styria-Geschäftsführerin Christa Zengerer ...
Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (rechts), AC-Styria-Geschäftsführerin Christa Zengerer und SFG-Chef Christoph Ludwig(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Die Automobilbranche steht vor riesigen Umbrüchen – das trifft die Steiermark besonders stark. Viele Unternehmen haben sich schon angepasst, anderen steht das noch bevor. Eine neue Förderschiene über fünf Millionen Euro soll dabei helfen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Die Stimmung ist gut und bei Weitem nicht überall trist und hoffnungslos. Großteils herrscht Zuversicht, die Ausgangsposition ist insgesamt besser, als es oft dargestellt wird.“ Christa Zengerer, Geschäftsführerin des steirischen Mobilitätsclusters AC Styria, versucht das Bild in der Öffentlichkeit zurechtzurücken, nachdem dieses vor allem von der Krise der europäischen Autoindustrie (Stichwort: VW!) und ihrer damit verbundenen Zulieferer dominiert wird.

In der Steiermark beschäftige man sich seit zwölf Jahren mit dem „Spurwechsel“, so Zengerer. Damals hat man den früheren Autocluster zum Mobilitätscluster gemacht. Schiene, Luft- und Raumfahrt, derzeit vor allem auch der boomende Verteidigungs-Bereich: Viele der 300 Partnerbetriebe des Clusters setzen auf mehrere Standbeine und sind damit erfolgreich. Ein Beispiel von vielen ist M&H aus llz, die mit industriellem 3D-Druck Ersatzteile für die Formel 1 herstellt.

Die Mitarbeiter von M&H fertigen in Ilz hochkomplexe Metallkomponenten für die Formel 1.
Die Mitarbeiter von M&H fertigen in Ilz hochkomplexe Metallkomponenten für die Formel 1.(Bild: M&H)

Fünf Millionen Euro trotz Sparkurs im Land
Doch noch immer gibt es ausreichend Firmen, die fast alle Karten auf die Automobilität setzen. Auf diese zielt eine neue Förderschiene ab, die Zengerer am Freitag gemeinsam mit Landesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) und SFG-Geschäftsführer Christoph Ludwig vorstellte. „Wir wollen die Transformation der Branche weiter unterstützen und vorantreiben“, so Ehrenhöfer. 

Fünf Millionen Euro macht er aus seinem Ressort – trotz Sparzwangs der Landespolitik – locker. „Sie stärken den Wirtschaftsstandort, sorgen für mehr Wertschöpfung. Es rentiert sich also“, ist der Wirtschafts- und Finanzlandesrat überzeugt. Laut Ludwig wurden gut 100 Betriebe des AC Styria identifiziert, die für die Förderungen infrage kommen – dazu nochmals gut 800 externe Unternehmen.

Lesen Sie auch:
Die einst unberührbar erscheinenden Autogiganten stecken in der Krise – und gleichen finanziell ...
Auch Mercedes kämpft
Harter Sparkurs: Zeichen bei VW „stehen auf Sturm“
21.09.2026
„Hütte brennt überall“
Proteste gegen Kahlschlag in der Autoindustrie
21.09.2026
VW tief in der Krise
Diese beliebte Automarke soll bald verschwinden
03.09.2026

Hilfe für Klein- und Mittelbetriebe
Die vorerst bis Ende 2029 angelegte Förderschiene namens „Spurwechsel“ zielt auf Klein- und Mittelbetriebe (maximal 750 Mitarbeiter am Standort Steiermark). „Wir wollen keine Mitnahmeeffekte für große internationale Konzerne“, betont Ludwig. Vor jedem Projektantrag ist ein Gespräch beim AC Styria notwendig. Gefördert werden maximal 200.000 Euro pro Firma, etwa für Investitionen, Lizenzen, Zertifizierungen, Digitalisierung. Sie müssen nicht zurückgezahlt werden. „Alle anderen Förderungen auf EU-, Bundes- und Landesebenen bleiben weiterhin bestehen“, so Ludwig. 

Die Beteiligten hoffen, dass viele Unternehmen motiviert werden, neue Wege zu gehen, etwa weg vom Verbrennermotor hin zur E-Mobilität oder gleich in neue Branchen. „Es gibt viele Chancen, man muss flexibel sein“, sagt Zengerer. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
25.09.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
146.422 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
90.450 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
82.935 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1204 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1162 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Kolumnen
„Kriegsverbrechen“: Van der Bellen brach ein Tabu
1007 mal kommentiert
Van der Bellen steht in der Kritik. Mitte: das Statement von Israels Außenminister Saar (li.) ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf