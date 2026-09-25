Greenwashing: Greenpeace legt EU-Beschwerde ein

Auch von der Nichtregierungsorganisation (NGO) foodwatch kam am Freitag Kritik. „Die neuen Regeln gegen Greenwashing sind auf EU-Ebene seit Februar 2024 beschlossen. Die Unternehmen hatten also genug Zeit, sich darauf einzustellen, und eine zusätzliche Übergangsfrist sieht die EU schlicht nicht vor. Auch das Argument der Warenvernichtung (Dieses brachte das Wirtschaftsministerium vor, Anm.) greift nicht: Unzulässige Angaben lassen sich mit einem einfachen Pickerl auf der Verpackung korrigieren (...)“, sagte Markus Linkeseder. Österreich würde wegen der Übergangsfrist ein Vertragsverletzungsverfahren der EU riskieren.