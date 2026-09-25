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Auf frische Nacht folgt spätsommerliches Comeback

Österreich
25.09.2026 18:00
Im Westen bleiben Schauer zumeist aus – die Temperaturen gehen aber deutlich zurück.
Im Westen bleiben Schauer zumeist aus – die Temperaturen gehen aber deutlich zurück.(Bild: naturenow - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wechselhaft verläuft der Abend in einigen Regionen. Vor allem im Norden und Osten ziehen dichtere Wolken durch, örtlich können noch ein paar Regenschauer dabei sein. Wetterberuhigung setzt dann spätestens in den Nachtstunden ein.

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Im Westen und Süden bleibt es hingegen häufiger trocken. Auch die Wolken lösen sich mehr und mehr auf. Ebenso geht auch dem Wind im Laufe des Abends die Puste aus.

In der Nacht setzt sich die Wetterberuhigung weiter fort. Die Schauer klingen ab. Damit verläuft die Nacht vielerorts sogar klar. Allerdings können sich vor allem in den Tälern, Becken und im Flachland stellenweise Nebel- und Hochnebelfelder bilden. Stellenweise kann die Sicht dadurch getrübt sein.

Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!

Die Temperaturen gehen in der Nacht deutlich zurück und erreichen Tiefstwerte von etwa 2 bis 10 Grad. In höheren Lagen bleibt es entsprechend kühler, während es im Osten und in innerstädtischen Bereichen etwas milder bleibt.

Spätsommer am Wochenende
Auch der Samstagmorgen startet dementsprechend frisch – weit angenehmer werden aber die Temperaturen im Tagesverlauf: Sie steigen auf etwa 17 bis 26 Grad. Der Spätsommer feiert also mit viel Sonnenschein sein Comeback. Und auch am Sonntag geht es ähnlich weiter. Je nach Region sind 20 bis 28 Grad möglich, besonders im Westen und Süden wird es sehr mild. 

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