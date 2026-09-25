Nonne: „Das ist ein Ort, den ich für sicher hielt“

Die Augenzeuginnen und Augenzeugen der Messerattacke wurden psychologisch betreut. Sie sei zur Messe gekommen, als ein Mann den Priester an einer Halsarterie getroffen habe, berichtete eine Augenzeugin. „Der Priester fiel zu Boden.“ Die Polizei war laut eigenen Angaben am Donnerstag gegen 9.30 Uhr zu der Benediktinerinnenabtei in Jaroslaw gerufen worden. Dort soll der Verdächtige vier Männer und eine Frau mit einem Messer angegriffen haben, das er zuvor aus der Küche des Klosters entwendete. Alle fünf Opfer wurden noch in ein Krankenhaus gebracht, der Priester starb später.