Prozess in Wien: Taube von Steinbrocken getötet

Nachbarin will Taubenmord beobachtet haben

Aber was hat das ganz nun mit einer erschlagenen Taube im Innenhof des Wohnhauses zu tun? „Es sind zum Teil Fenster ausgerissen worden. Die Tauben waren im ganzen Haus. Ich hab‘ versucht, sie mit Lärm und Wasser zu vertreiben“, beteuert der 67-Jährige. Eine Nachbarin will das aber anders beobachtet haben: Sie hätte einen weißhaarigen Mann mit Brille gesehen, der einen großen Stein aus seinem Fenster auf einen Vogel warf – der verendete.