Zeta-Jones verzaubert im Netz – und am Red Carpet

Catherine Zeta-Jones hatte für ihre Fans Ende der Woche gleich eine doppelte Überraschung parat. Die Schauspielerin legte bei der Premiere von „Kill Jackie“ in London nämlich einen zauberhaften Auftritt im Glitzerkleid hin. Und sorgte dann noch mit einem Foto auf Instagram für Begeisterung.
Mit ihrem Look stahl Zeta-Jones bei der Premiere in London eindeutig allen die Show. Die Schauspielerin trug nämlich ein silbernes, funkelndes und transparentes Kleid mit Cape und Schleppe, in dem sie einfach fantastisch aussah.
Zu dem Traum aus Tüll kombinierte die Hollywood-Schönheit silberne High-Heel-Sandaletten sowie einen Glamour-Style mit Smoky Eyes und Locken.
Zeta-Jones zeigt privaten Schnappschuss
Doch Zeta-Jones sorgte nicht nur mit ihrem Glamour-Auftritt für absolute Begeisterung bei ihren Fans. Denn nur wenige Stunden nach ihrem glanzvollen Gang über den Red Carpet veröffentlichte die 57-Jährige einen ganz besonderen Schnappschuss auf Instagram.
Denn Ehemann Michael Douglas feiert am heutigen Freitag seinen 82. Geburtstag – und zur Feier des Tages gab‘s von seiner schönen Ehefrau auch virtuell ein Bussi.
Mit diesem Foto gratulierte Catherine Zeta-Jones ihrem Ehemann Michael Douglas zum 82. Geburtstag:
Zu dem Foto, das das sich küssende Promi-Ehepaar im türkisblauen Meer zeigt, schrieb Zeta-Jones: „Alles Gute zum Geburtstag, Liebling! Ein Geburtstagskuss für meinen Ehemann Michael – diesen besonderen Tag mit dir zu teilen, ist genauso besonders wie der Tag selbst. Ich liebe dich.“
Zeta-Jones und Douglas sind seit 26 Jahren miteinander verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder: Tochter Carys (23) und Sohn Dylan (26).
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