Weihnachtspackerl mit geköpfter Taube verschickt

Getötete Taube in Park gefunden

Was im Prozess sehr schnell klar wird: Die nun freischaffende Autorin fühlte sich in ihrem ersten Verfahren unfair behandelt – von ihrem Anwalt, den damaligen Anzeigenschreibern, der Psychologin, die sie begutachtete. Und eben dem ermittelten Beamten. Als sie also die getötete Taube nach ihren Angaben im Augarten fand, verpackte sie den Vogel fein säuberlich als „Weihnachtsgeschenk“. Ihre Erklärung, aus der man auch nicht schlauer wird: „Es war so eine kognitive Dissonanz. Wir sind ja in einem Rechtsstaat.“