Verletzter Jannik Sinner muss Comeback verschieben

Der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner muss sein Comeback wegen Knieproblemen verschieben. Der Südtiroler tritt auch beim ATP-500-Turnier in Peking nicht an. „Meinem Knie geht es nicht so gut, wie ich es gerne hätte, und ich bin noch nicht bereit für Wettkämpfe“, sagte der 25-jährige Sinner in einem auf seinen Social-Media-Kanälen geposteten Video: „Aber ich werde alles Mögliche tun, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu sein.“
Sinner hatte zuletzt vor fast zweieinhalb Monaten im gewonnenen Wimbledon-Finale ein offizielles Match bestritten. Seitdem fällt der fünfmalige Grand-Slam-Sieger wegen einer Knieverletzung aus. Ob Sinner bis zu den Erste Bank Open in Wien Ende Oktober fit wird, werden die nächsten Wochen zeigen.
Die Abwesenheit von Sinner erhöht die Chancen des Deutschen Alexander Zverev, bis zum Saisonende erstmals die Weltnummer 1 zu werden. Aktuell trennen die beiden noch 1.810 Punkte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.