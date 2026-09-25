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Wackelt auch Wien?

Verletzter Jannik Sinner muss Comeback verschieben

Tennis
25.09.2026 14:04
Jannik Sinners Comeback verzögert sich.
Jannik Sinners Comeback verzögert sich.(Bild: AFP/KENA BETANCUR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner muss sein Comeback wegen Knieproblemen verschieben. Der Südtiroler tritt auch beim ATP-500-Turnier in Peking nicht an. „Meinem Knie geht es nicht so gut, wie ich es gerne hätte, und ich bin noch nicht bereit für Wettkämpfe“, sagte der 25-jährige Sinner in einem auf seinen Social-Media-Kanälen geposteten Video: „Aber ich werde alles Mögliche tun, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu sein.“

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Sinner hatte zuletzt vor fast zweieinhalb Monaten im gewonnenen Wimbledon-Finale ein offizielles Match bestritten. Seitdem fällt der fünfmalige Grand-Slam-Sieger wegen einer Knieverletzung aus. Ob Sinner bis zu den Erste Bank Open in Wien Ende Oktober fit wird, werden die nächsten Wochen zeigen.

Die Abwesenheit von Sinner erhöht die Chancen des Deutschen Alexander Zverev, bis zum Saisonende erstmals die Weltnummer 1 zu werden. Aktuell trennen die beiden noch 1.810 Punkte.

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