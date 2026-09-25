Verletzter Jannik Sinner muss Comeback verschieben

Der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner muss sein Comeback wegen Knieproblemen verschieben. Der Südtiroler tritt auch beim ATP-500-Turnier in Peking nicht an. „Meinem Knie geht es nicht so gut, wie ich es gerne hätte, und ich bin noch nicht bereit für Wettkämpfe“, sagte der 25-jährige Sinner in einem auf seinen Social-Media-Kanälen geposteten Video: „Aber ich werde alles Mögliche tun, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu sein.“